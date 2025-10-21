El Kun Agüero habló sobre el futuro de Messi en la Selección y analizó la etapa de Scaloni como DT

El delantero se refirió al futuro del astro rosarino en diálogo con el sitio de Stake. A qué jugador destacó por su nivel.

Sergio Agüero es parte de la historia de la Selección argentina habiendo sido parte de un proceso oscuro de reiteradas derrotas pero también parte en el inicio de un nuevo amanecer para el combinado que logró revertir su mal momento y goza de un presente brillante habiendo ganado Copa América por duplicado, Finalissima y Copa del Mundo.

Más allá de haber conseguido solo un título con el combinado nacional, el Kun se quedó con algo importante de ese proceso: su relación con Lionel Messi que trascendió el campo de juego y forjaron una amistad inquebrantable. Es por eso que cada vez que se habla del astro, más allá de la poca información que trasciende, es una palabra autorizada.

En las últimas horas el exdelantero histórico del Manchester City pero con último paso por el Barcelona de España donde tuvo que finalizar su carrera profesional, se refirió al futuro de Messi en la Selección. "Creo que todos queremos que Leo juegue para siempre , ¿no? Pero dependerá de él tomar esa decisión, cuando la tome ", contestó, en diálogo con el sitio de Stake.

Messi Kun Aguero Copa del Mundo

Por otra parte Agüero comparó el actual plantel con el que levantó la Copa del Mundo 2022: "Creo que las bases siguen siendo las mismas. Eso es muy importante, aunque algunos jugadores clave, como Di María, se hayan marchado”. En su relato destacó el trabajo hecho por Lionel Scaloni: “Pero uno de los grandes logros de Scaloni, en mi opinión, es que logró guiar un proceso de renovación natural en el plantel. Le dio oportunidades a jóvenes con mucho talento para brillar y supo marcar el ritmo de su crecimiento. Se me vienen a la mente Mastantuono o Nico Paz. Creo que eso permite al equipo mantener un buen ritmo”.

“A todo el equipo, en realidad. Si hay algo que caracteriza a Argentina es su trabajo en equipo. Obviamente, si Leo está ahí, es el principal atractivo. Además de él, Argentina tiene muchos jugadores brillantes que siempre están a la altura: Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Cada uno aporta una contribución única y, además, una gran calidad. Pero si hay algo que destacar, es el trabajo en equipo", sumó.

Por otra parte destacó el nivel de Julián Álvarez: “Lo que ha logrado Julián es asombroso. Un jugador con la capacidad de moverse por toda la cancha, demuestra un enorme nivel de sacrificio y talento. El equipo (por el Atlético de Madrid) debería disfrutar de tenerlo de su lado, y los hinchas también. No especularía sobre futuros fichajes; creo que este es el momento de disfrutar de sus logros con el Atlético”.

Agüero-Scaloni

El sincero posteo de Messi para la Selección sub 20 tras perder la final del mundial

Si hay un futbolista que sabe sobreponerse a resultados adversos con la Selección argentina es Lionel Messi, el capitán y '10' del combinado que atravesó una difícil era en el equipo siendo el blanco de las críticas debido a su nivel deportivo que mostraba en el Barcelona de España. Luego de una larga etapa de sufrimiento, Messi ganó todo hasta a Copa del Mundo.

Desde primer momento el astro rosarino siguió cada uno de los partidos que disputaba la Selección sub 20 en Chile, donde perdió la final del certamen ante Marruecos tras un 2-0 que no pudo revertir el combinado nacional. Al igual que en la etapa definitoria, Messi compartió en sus redes un mensaje para los jugadores, esta vez enviando apoyo para sobreponerse al dolor que generó la derrota.

“¡Cabeza en alto, muchachos! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, escribió Leo en sus historias de Instagram junto a una imagen de la camiseta albiceleste.