La emocionante historia del niño de Río Negro que conoció a Messi

Manuel Andrade, de 8 años, sufre del déficit de hormona de crecimiento, la misma patología que padeció Lionel en su infancia.

Lionel Messi es mucho más que un astro del fútbol. A lo largo de los años, su figura trascendió el deporte y se convirtió en inspiración para millones, sobre todo para aquellos que, como él en su niñez, luchan contra adversidades desde edades tempranas. Tal es el caso de Manuel Andrade, un chico de 8 años de Río Negro , Bariloche, que compartió con el ídolo una historia que los une más allá del fútbol: ambos enfrentaron un diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento .

Desde pequeño, Manuel debe aplicarse una inyección diaria para poder desarrollarse físicamente, al igual que debió hacerlo Messi cuando era niño . La similitud no es menor. Fue precisamente ese detalle el que motivó a su familia a enviar un video contando su historia, con la esperanza de que llegara a los ojos del capitán de la Selección Argentina .

Para su sorpresa, la respuesta llegó. Y fue mucho más que un mensaje. En diciembre de 2024, mientras se encontraba en Miami, Messi recibió a Manuel en un encuentro que, aunque se viralizó recién ahora, marcó un antes y un después en la vida del chico. “Es mi ídolo y siempre quise conocerlo. Se cumplió un sueño”, expresó con emoción .

En el video viralizado, Manuel se presenta de forma sencilla y directa: “Yo tengo déficit de hormona de crecimiento y me tengo que inyectar todos los días para poder crecer”. Esa frase, tan potente y directa, fue el puente que conectó su lucha diaria con la de Messi, quien décadas atrás debió sortear el mismo desafío para llegar a la elite del fútbol.

El gesto de Messi no fue solo una muestra de humildad y empatía, sino también una oportunidad para visibilizar una condición que afecta a miles de niños en el mundo. Para muchos, este tipo de acciones del ídolo argentino representan mucho más que una foto o una firma: son una fuente real de inspiración.

El nuevo torneo juvenil que presentó Lionel Messi

Lionel Andrés Messi anunció la creación de una nueva competición formativa que lleva su apellido: Messi Cup. Mediante una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el astro argentino anunció que el certamen se disputará del 9 al 14 de diciembre de 2025, estará destinado a la categoría Sub-16 y tendrá como sede principal a la ciudad de Miami. Además, se espera que el evento combine fútbol formativo y entretenimiento, con actividades paralelas abiertas al público.

Los ocho equipos participantes serán el Inter Miami (Estados Unidos), Barcelona F.C (España), River Plate (Argentina), Chelsea (Inglaterra), Inter de Milán (Italia), Atlético de Madrid (España), Newell’s Old Boys (Argentina) y Manchester City (Inglaterra).

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. Espero que les guste”, expresó Lionel Messi en la descripción de su publicación de redes sociales.

La Messi Cup se perfila como un certamen de inferiores con una impronta internacional inédita, que busca reunir a las futuras estrellas del fútbol mundial en un entorno competitivo y formativo. Será una vidriera excepcional para jóvenes promesas que sueñan con seguir los pasos de sus ídolos y alcanzar el fútbol profesional.