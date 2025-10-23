Se terminó la espera: el Inter Miami confirmó la renovación de Messi

El '10' renovó su vínculo con la institución y lo anunciaron en un lugar especial para el club.

El Inter Miami hizo el anuncio que hacía tiempo estaba buscando: la renovación de Lionel Messi . Mediante un video publicado en sus redes sociales el club estadounidense confirmó que el astro rosarino renovó contrato y continuará en la institución.

"ESTÁ EN CASA" , escribió con emoción la cuenta oficial de la institución junto a un video que fue elaborado en un punto sensible para el club que nació en 2018. Es que las grabaciones del anuncio fueron con Messi firmando el acuerdo en el centro del Freedom Park, el estadio que está construyendo la institución con capacidad para 25.000 espectadores y tecnología de última generación .

Si bien fue oficializada la firma entre las partes para extender el vínculo, aún no se conoció la duración que tendrá pero se estima que será de al menos dos temporadas. Más allá de la felicidad que puede generar en la institución con sede en Fort Lauderdale, la firma será un punto importante para la Selección argentina pensando en la Copa del Mundo 2026 a la que aspira llegar el '10'.

La sorpresiva foto de Messi posando con la camiseta de un histórico club del fútbol argentino

Pocas veces Lionel Messi fue visto con camisetas que no tengan que ver con clubes por los que ha pasado como Barcelona y París Saint-Germain o la Selección argentina, o quizás con Newell's de Rosario club con el que se identifica debido a su ciudad natal y es hincha confeso. Sin embargo hace algunas horas el astro fue visto en la redes sociales posando con una camiseta de un club particular.

El ascenso argentino quedó representado en una camiseta con la que el '10' de la Selección argentina se sacó una foto durante su estadía en el Inter Miami. Fue el club Atlanta, que batalló hasta el reducido en la primera nacional para ascender a la Primera División pero quedó afuera, quien tuvo el privilegio de tener al jugador que trasciende colores.

"Ahora sí, la más linda del mundo para el mejor del mundo", escribió en sus redes sociales el club porteño ubicado en el barrio Villa Crespo, donde se lo ve a Messi junto a dos personas que también portaban las camisetas del bohemio. Seguramente, el futbolista pondrá el ejemplar en su gigantesca colección de camisetas que cosechó durante su carrera profesional.

"La sonrisa de Messi al ver que la camiseta de Atlanta llevaba su nombre es la misma que nos sacó a nosotros. Gracias capitán, un honor que te haya llegado la del Bohemio para tu colección", escribió también junto a otro video.