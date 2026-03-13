Juan Román Riquelme confirmó el proyecto para ampliar La Bombonera

Juan Román Riquelme habló sobre el proyecto para remodelar y ampliar La Bombonera y confirmó un avance clave para la obra. El presidente de Boca explicó que el club recibió la primera autorización de Ferrosur , empresa que utiliza las vías ferroviarias que bordean el estadio, lo que permitirá avanzar con la construcción de 18 ascensores para mejorar el acceso del público a las tres bandejas del sector que da a la calle Irala.

“ La gente de Ferrosur se portó muy bien con nosotros y todo lo que nos pidieron y están de acuerdo con lo que presentamos y no tienen inconveniente… ahora pasa a la gente que corresponde (CNRT) para ver si tenemos la última autorización y que todos los hinchas empiecen a soñar con lo que queremos para nuestra cancha ”, explicó en El Canal de Boca.

Riquelme aseguró que el objetivo es agrandar el estadio sin mudarse y sostuvo que el proyecto se realizará en el lugar actual del club. “ Es la primera vez que siento que estamos cerca de poder cumplir el sueño que es agrandar nuestra casa, y lo vamos a hacer en el mismo lugar donde estamos y no donde dijo la oposición, a 100 metros de acá ”, afirmó.

Todas las frases de Juan Román Riquelme en El Canal de Boca

El dirigente también apuntó contra propuestas anteriores de ampliación del estadio y explicó por qué no son viables. “Hay una ley… hay 21 casas pegadas a nuestro estadio que se declararon patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires, quiere decir que el estadio famoso ‘el Esloveno’ no se puede hacer”, señaló. Y agregó: “Esto quiere decir que el Esloveno no se puede hacer, el 360 no se puede hacer… todos los estadios de los que hablan, les están mintiendo”.

Además, Riquelme remarcó el valor simbólico del estadio para el club y sus hinchas. “La Bombonera es el corazón del club”, expresó. En esa línea, sostuvo que el proyecto busca mejorar una cancha que, según su visión, había quedado descuidada durante años: “Encontramos a La Bombonera abandonada, es nuestra casa, vamos a tener que trabajar mucho, descansar poco, pero lo hacemos con tanto amor”. También remarcó que el club avanzará con prudencia en el proyecto: “Queremos hacer las cosas bien, podemos tardar un poquito más, no vamos a prometer cosas que no vamos a cumplir”.

Riquelme también defendió la relación del club con el barrio y explicó por qué Boca no impulsará desalojos para ampliar el estadio. “Dije durante las elecciones que iba a hablar con los vecinos, pero no tenía el derecho a golpearle la puerta a alguien y decirle que se vaya de su casa”, afirmó, antes de pedir que no se engañe a los hinchas: “Yo solo pido que no le mientan al hincha de Boca, háganme todas las maldades a mí, pero no le mientan al hincha”.

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Si lo queremos a Boca, hay que cuidarlo; lo tenemos que ayudar todos. Los que están afuera, ya estuvieron 30 años, ya está, basta, vengan a la cancha a alentar al equipo.



Ya les tocó estar en este… pic.twitter.com/1snHSBhcje — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) March 14, 2026

El presidente xeneize también se refirió al proyecto de infraestructura del club en Casa Amarilla y reclamó autorizaciones para avanzar con nuevas obras. “Nosotros pedimos que nos dejen crecer como club… queremos que los nenes, las nenas y los chicos del barrio de La Boca hagan deporte”, explicó. Y añadió: “Queremos crecer como club, presentamos todo como corresponde, hay muchas trabas, mucha maldad, pero no pasa nada”.

Finalmente, Riquelme insistió en que el objetivo es mejorar el estadio histórico del club y no construir uno nuevo. “La oposición dijo que iba a hacer una nueva cancha a 100 metros… ellos saben que no se puede hacer un estadio a 100 metros de otro”, sostuvo. Y cerró con una definición que resume su visión del proyecto: “La Bombonera es el estadio más lindo del planeta gracias a sus hinchas” y “vamos a intentar siempre que con esfuerzo, amor y trabajo podamos lograr agrandar nuestra casa”.