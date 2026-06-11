Los jugadores de Boca que se irán en este mercado de pases

El presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, ya trabaja en el armado del plantel para el segundo semestre.

Juan Román Riquelme sigue tomando decisiones importantes en el armado del plantel de Boca para el segundo semestre del 2026. Con la llegada del Vasco Arruabarrena , hay una lista de jugadores que no serán tenidos en cuenta y se les buscará salidas en este mercado de pases.

Por ahora no se trata de jugadores titulares, sino de ciertos futbolistas que vienen sin tener minutos y podrían significar un alivio económico por sus elevados sueldos, como también una liberación de cupos de extranjeros.

Según la información del periodista Augusto Cesar, que trabaja en ESPN y Radio La Red, los jugadores que no serán tenidos en cuenta son Lucas Janson, Agustín Martegani y Juan Ramírez. Ninguno de los tres tuvo un gran protagonismo en el último semestre, siendo el ex Vélez el único que acumuló algunos minutos.

Janson y Martegani podrían salir a préstamo, siendo Gimnasia de La Plata y Newells, respectivamente, los dos clubes interesados por sumarlos a sus planteles, aunque sus elevados sueldos podrían ser un problema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Augustocesar22/status/2065112412559151187?s=20&partner=&hide_thread=false Boca busca las salidas en este mercado de pases de Agustin Martegani, Lucas Janson y Juan Ramirez. Los primeros dos podrían ser cedidos a préstamo al futbol argentino y el tercero (no es tenido en cuenta desde que volvió) podría rescindir su vinculo, al igual que Orsini. Vuelve… — Augusto Cesar (@Augustocesar22) June 11, 2026

Ramírez, según información, podría rescindir su contrato con el club, al igual que lo hizo Nicolás Orsini, que estuvo colgado los últimos seis meses, tras dos préstamos a Unión y Platense. Por su parte, Ander Herrera también cortó su contrato de común acuerdo con la dirigencia.

Otro de los que no sería tenido en cuenta es Marcelo Saracchi, el lateral izquierdo que estaba a préstamo en el Celtic, que finalmente no ejerció la opción de compra. Boca busca venderlo en el fútbol argentino (con Estudiantes de La Plata interesado en el jugador) o volver a prestarlo al exterior para liberar cupo de extranjero.

Un jugador al que se está analizando en profundidad es al uruguayo Edinson Cavani: según información, habría una reunión entre Riquelme, Arruabarrena, el jugador y sus médicos, para analizar la posibilidad de que vuelva a jugar con su lesión en la espalda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2065235922426175645?s=20&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ VA A PASAR CON EDINSON CAVANI?



Una vez que llegue #Arruabarrena, habrá REUNIÓN entre el DT, #Riquelme, el jugador y los médicos que lo tratan y saber si hay chances concretas que pueda volver a jugar con NORMALIDAD.



Una RESCISIÓN de contrato es compleja, ya que el… pic.twitter.com/zEhZhHKrgq — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 12, 2026

Otros dos jugadores que parecen estar cerca de una salida son Exequiel Zeballos, quien no llegó a un acuerdo para renovar su contrato, pero tampoco tiene una oferta clara para abandonar la institución, y Carlos Palacios, que no disputó partidos en el primer semestre. El chileno podría liberar un cupo de extranjero. Cabe recordar que Bareiro ya liberó uno por su exitosa nacionalización.

Las posibles incorporaciones de Boca

Además de las salidas, Boca se mueve en el mercado de pases para incorporar jugadores de cara al segundo semestre. El objetivo principal es el regreso de Sebastián Villa. Riquelme ya habría entablado las primeras comunicaciones para incorporar al colombiano.

Un defensor que sonó fuerte en las últimas horas es el colombiano Jhohan Romaña, que quedará libre de San Lorenzo en seis meses y el Xeneize busca sacarlo ahora por 3 millones de dólares. Esta búsqueda se debe a una posible salida de Figal o Di Lolo, los dos centrales diestros del plantel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2065240917586375161?s=20&partner=&hide_thread=false HAY OFERTA FORMAL de #BOCA por JHOHAN ROMAÑA:



US$ 3.000.000 por el 100% del pase.



En 20 días puede firmar un precontrato con otro club.



Tiene DEUDAS por parte de CASLA.



@ltorrestoranzo pic.twitter.com/iL0T7EVch9 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) June 12, 2026

Por último, se rumoreaba que en Boca interesaba el arquero de Vélez, Álvaro Montero, aunque parece que por ahora, esa posición no será prioridad para la dirigencia.