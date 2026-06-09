El sugestivo posteo de Sebastián Villa en redes sobre su futuro

El futbolista colombiano publicó una historia en su Instagram, con un mensaje que ratificó los rumores de traspaso.

El polémico jugador colombiano, Sebastián Villa , subió a sus redes sociales un sugestivo posteo, que generó una fuerte conversación sobre el futuro del futbolista de Independiente Rivadavia , que viene de ser una de las figuras del último semestre en el fútbol argentino.

En la foto que subió el delantero, agregó un par de emojis que llamaron la atención, ya que puso dos corazones con los colores de Boca , uno de los clubes que se rumorea que tiene intenciones de contratarlo y un avión, pudiendo hacer referencia a que viaja a Buenos Aires.

La historia entre Boca y Villa podría tener un nuevo capítulo , luego de los rumores que lo acercan al Xeneize en el mercado de pases post Mundial 2026. El colombiano ya tuvo una etapa en el club, que terminó con una polémica salida.

En el 2023, tras ser condenado por abuso sexual, Boca lo apartó del plantel, y el jugador decidió irse del club, a pesar de tener contrato vigente, y firmar con el Beroe Stara Zagora, de Bulgaria, por considerarse libre y manifestar que el equipo argentino no le permitió continuar con su trabajo.

El colombiano, un par de años después, decidió demandar al Xeneize en la Justicia, por "despido en forma indirecta", reclamando 236 millones de pesos y 2 millones de dólares. Boca, por su parte, presentó una contrademanda por 20 millones de dólares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/1949837147730489787?s=20&partner=&hide_thread=false Sebastián Villa DEMANDÓ a BOCA JUNIORS por 'despido en forma indirecta':



Reclama $236.000.000 y US$ 2.000.000.



El club en contraparte, lo lleva a JUICIO y le reclama US$ 20.000.00.



@GerGarciaGrova pic.twitter.com/42IeePXAGL — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 28, 2025

Luego de tener un acercamiento con River en el último mercado de pases de Marcelo Gallardo, Villa volvió a sonar para Boca, e incluso manifestó que su relación no estaba del todo rota con Juan Román Riquelme.

Según varios periodistas especializados, el extremo colombiano es el máximo objetivo de Boca para el mercado, y el posteo de Villa con los corazones de colores del Xeneize y el avión, podrían anticipar que un nuevo capítulo se escribirá en esta historia.

Las polémicas declaraciones de Chicho Serna sobre la situación de Villa

Alejado de la actividad dirigencial de Boca, Mauricio "Chicho" Serna dio una extensa entrevista a ESPN en la que habló de varios temas. El exfutbolista colombiano fue consultado por los periodistas del programa F12, que conduce Mariano Closs en esa señal, acerca de la situación de su compatriota Sebastián Villa, que no fue convocado al Mundial por la selección cafetera.

"Para mi tiene que estar en la selección. No es justo condenar a un jugador de fútbol para toda la vida, lo que hizo no está bien, él se equivocó y pagó con creces su error, entonces, ¿la sociedad lo va a condenar con cadena perpetua?", comenzó diciendo el exfutbolista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2062219069063852320?s=20&partner=&hide_thread=false “Para mí NO ES JUSTO CONDENAR A UN JUGADOR DE FÚTBOL PARA TODA LA VIDA.



Lo que hizo no está bien. Él se equivocó y yo creo que pagó. Y pagó con creces su error. ¿Pero entonces la sociedad lo va a condenar para... cadena perpetua? Y no valido lo que hizo, lo reprocho hasta el… pic.twitter.com/VIWJJygwfr — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 3, 2026

"No valido lo que hizo, lo reprocho hasta el final porque me tocó vivirlo con él estando en Boca, me tocó vivir ese proceso, pero a veces las sociedad es muy injusta y lo estamos condenando para toda la vida, porque sí así fuese todo, ¿sabés cuánto estaríamos o estarían condenados en sus actividades para toda la vida? Pero no, es Sebastián Villa", agregó Serna.