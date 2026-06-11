Riquelme dio un paso importante para cerrar el regreso de Sebastián Villa

Juan Román Riquelme , presidente de Boca , dio un paso importante para lograr el regreso del colombiano, Sebastián Villa a la institución, tras la polémica salida en su primer ciclo. Según informo TyC Sports, el ídolo Xeneize se comunicó con Daniel Vila , quien preside a Independiente Rivadavia, para comenzar a negociar.

Esto se dio tras la entrevista que brindó Vila, en la que se mostró enojado por la falta de comunicación entre clubes, con Boca dándole prioridad a la negociación con el jugador.

Aunque Boca todavía no confirmó la vuelta del Vasco Arruabarrena como entrenador a la institución, es un hecho que tendrá su segundo ciclo en el banco. Según periodistas especializados, el DT habría pedido expresamente a Villa como refuerzo.

Así como Juan Román Riquelme se encargó personalmente de negociar la vuelta de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca, por estas horas volvió a levantar el teléfono e hizo un llamado clave para concretar otro regreso: el de Sebastián Villa, quien viene de hacerle un… pic.twitter.com/tlPErIeODZ

Pero la vuelta del extremo colombiano, que tuvo un primer ciclo entre 2018 y 2023, tiene dos problemas con el que Riquelme deberá lidiar: la opinión de los hinchas y el precio que pide Independiente Rivadavia.

La primera tiene que ver con el mal recuerdo de los hinchas con Villa, luego de dejar la institución en malos términos tras ser apartado del plantel por una condena por abuso sexual. Además, el colombiano demandó a Boca en la Justicia por "despido en forma indirecta" y en el último mercado, también coqueteo con la posibilidad de jugar en River.

La segunda tiene que ver con los 10 millones de dólares que pide el conjunto mendocino por Villa, tal como afirmó su presidente en entrevista con Picado TV: "Sebastián hoy tiene una tasación de 10 millones de dólares. Por el momento que está pasando el jugador, por lo que ha hecho, por lo que representa para la institución y por cómo cambió su estilo de juego".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosimple__/status/2064830662343881035?s=20&partner=&hide_thread=false “Sebastián Villa vale diez millones de dólares. El club ha tasado en ese monto al futbolista, la cláusula que tiene, que es confidencial, es más baja. Veremos si el jugador después quiere ejecutar la cláusula”.



Firma: Daniel Vila, en @picadotv_. pic.twitter.com/VTmtbIMOfl — JS (@juegosimple__) June 10, 2026

La palabra de Daniel Vila sobre los rumores del traspaso de Villa a Boca

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, habló de la situación del delantero colombiano Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan con un regreso a Boca y lanzó un mensaje directo a Juan Román Riquelme por la falta de contactos formales entre los clubes.

Vila reveló que el delantero colombiano, a pesar de tener un valor de 10 millones de dólares, cuenta con una cláusula de rescisión confidencial y de un valor inferior (según periodistas, es de 6 millones de dólares), aunque remarcó que la postura del club mendocino es transferirlo por la cifra que fijaron.

Además, Vila expresó su malestar por la ausencia de una comunicación oficial desde Boca y dejó una frase dirigida a la conducción encabezada por Riquelme: "Me gusta que, cuando entran a mi casa, me toquen el timbre. No me gusta que se me metan por la ventana".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/picadotv_/status/2064723925322346654?s=20&partner=&hide_thread=false EL FUERTE MENSAJE DE DANIEL VILA PARA RIQUELME POR EL INTERES DE BOCA EN CONTRATAR A VILLA



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Las declaraciones llegaron después de un sugestivo mensaje publicado por Villa en sus redes sociales, cuando el extremo compartió una foto con la camiseta de Independiente Rivadavia acompañada por emojis de ojos, una sonrisa, un avión y dos corazones, uno azul y otro amarillo, lo que reavivó las especulaciones sobre su regreso al Xeneize.