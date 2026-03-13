"El negocio tiene que seguir": Matías Almeyda criticó al fútbol y se volvió viral

En conferencia de prensa, el entrenador del Sevilla habló de la guerra que se libra actualmente entre Estados Unidos, Irán e Israel.

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda , dejó una fuerte reflexión social en la previa del partido ante el Barcelona y cuestionó el contraste entre la realidad mundial y la centralidad del fútbol. “ Hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido ”, señaló el técnico argentino durante su conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, Almeyda volvió a mostrar un discurso distinto al habitual en el ambiente futbolístico. El exmediocampista explicó que el fútbol despierta sentimientos y funciona como un remedio para muchas personas , además de representar una fuente de trabajo para miles de familias.

También valoró las oportunidades personales que le dio el deporte, como viajar, conocer culturas y compartir experiencias. Sin embargo, remarcó que el fútbol también refleja el estado de la sociedad y cuestionó que el negocio continúe con normalidad mientras existen conflictos bélicos en distintas partes del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eldesmarque/status/2032458521313157303&partner=&hide_thread=false "Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza para ir a jugar un partido".



La brutal reflexión del entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, tras ser preguntado por el reportaje de ElDesmarque sobre María del Mar, una sevillista "de cuna" en plena lucha contra el cáncer.… pic.twitter.com/CGd2V137wC — ElDesmarque (@eldesmarque) March 13, 2026

“El fútbol tiene algo muy lindo, pero también es el reflejo de la sociedad. Hay guerras y estamos hablando de jugar un partido. No nos importa nada. El negocio tiene que seguir y todo va”, expresó el entrenador argentino.

Almeyda profundizó su postura con otro ejemplo. Señaló que un cohete puede costar 50 millones de euros mientras en África persiste el hambre y planteó que esos recursos podrían destinarse a alimentos o educación. También cuestionó el individualismo actual y defendió una relación más cercana entre el fútbol y la gente.

El técnico explicó que intenta rescatar ese vínculo al permitir el acceso a entrenamientos, detenerse para fotos o invitar a hinchas a presenciar prácticas. Recordó que, décadas atrás, los aficionados observaban los entrenamientos con normalidad y lamentó que ese contacto se haya perdido.

“Periodistas, entrenadores y árbitros estamos muy separados. Antes no era así”, afirmó, y concluyó con una mirada crítica: “El fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Socialmente, el mundo está retrocediendo y todos somos parte de eso”.

La decisión que tomaría la Fórmula 1 por la guerra

La Fórmula 1 anunciaría este fin de semana en Shanghái la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

Las carreras previstas para el 12 y el 19 de abril no tendrían reemplazo, por lo que el calendario 2026 pasará de 24 a 22 competencias y el campeonato afrontaría una pausa de casi cinco semanas entre el GP de Japón y el GP de Miami.

La guerra en la región del Golfo se intensificó en los últimos días. Irán continuó con bombardeos sobre Dubái y Baréin, mientras Estados Unidos e Israel sostienen su operación militar contra la República Islámica.

Frente a ese escenario, Liberty Media, propietaria de los derechos comerciales de la categoría, y la FIA evaluaron la situación durante semanas hasta concluir que no existen garantías de seguridad para el personal del paddock.

Baréin debía recibir la cuarta fecha del campeonato del 10 al 12 de abril en el circuito de Sakhir y Arabia Saudita la quinta entre el 17 y el 19 en el trazado callejero de Yeda

La decisión también afectará a las categorías soporte. La Fórmula 2 reducirá su calendario de 14 a 12 fechas y la Fórmula 3 pasará de 12 a 11, ya que ambas tenían actividad prevista en Baréin. Las dos volverán a competir recién en junio en Mónaco.