La cruda revelación de Matias Almeyda sobre la depresión que sufrió cuando era futbolista

Matías Almeyda dejó reflexionando a todos los presentes en sala de prensa del Sevilla . No solo ellos, sino que también a todas las personas que las palabras expresas con mucho sentir llegaron a sus oídos con un tema importante para analizar y no dejar pasar por alto: depresión deportiva .

El pelado , actualmente entrenador del elenco español, fue consultado sobre cómo atravesó la depresión durante su carrera deportiva y cómo impacta también en los futbolistas cuando firman su retiro profesional: “Tengo mucha experiencia para hablar de eso. Tuve cinco años que sufrí bastante y fui ayudado por mi familia, por profesionales. Yo jugaba en el Inter de Milán y fui con Moratti y le dije que no quería jugar más. Tenía dos años más de contrato en ese momento. Pero así fue mi vida, por eso cuando les digo que no vendo humo, no los vendo. Trato, por lo menos. Y si lo hago, inconscientemente”

Con crudeza, el exjugador de River profundizó: "Cuando se deja de jugar al fútbol, el noventa y cinco por ciento de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenía no están más”. A su vez, se refirió a Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores que tuvo el fútbol mundial: “ Fui amigo de Maradona. Al mejor le pasó lo mismo. Entonces, si le pasó a él, le va a pasar a todos”.

Estos tres minutos de Matías Almeyda son para escuchar y almacenar. La depresión en el fútbol, el post-retiro, los amigos del campeón, Diego Armando Maradona, la presión y el rol psicológico del entrenador. Indispensable.

“Es una parte fea, una parte oscura que tiene un jugador que deja de jugar. Por eso priorizo que amen el fútbol y que lo jueguen hasta donde puedan”, explicó Almeyda sobre el post retiro.

“Tengo hijas y quiero que sean felices. Mi madre va a cumplir 80 años y quiero que sea feliz. Vivimos en un mundo donde no toda la gente es feliz, por diferentes motivos. Me canso de hablarle al grupo lo que es la felicidad. La felicidad deportiva te lo dan los triunfos. Eso te permite que haya paz, que puedas corregir y que seas feliz, entrecomillas. Depende de cómo miremos. Todos queremos ser felices. Ahora, hay una verdad. Cuando uno es feliz va a rendir más. Si uno entra a una oficina ve cara con una raya en el medio, este tipo me está dando algo negativo. Lo negativo hay que dejarlo de lado. Creo mucho en eso de la energía. Lo positivo va a llamar a lo positivo y lo negativo a lo negativo”, dijo con un relato estremecedor generando un silencio respetuoso en la sala.

Para Almeyda fue un tema difícil de afrontar. Luego de controlar su depresión, volvió a River para ser jugador y vivió una gran etapa futbolística. “En el fútbol, el tema del análisis que se hace con los años es muy apresurado. Yo jugué hasta los 30 en el Inter. No tenía más ganas de jugar al fútbol y me fui al campo, con las vacas, los caballos. Tuve una gran depresión. A los 35 decidí regresar, después de no entrenar y volví a River. Fue mi mejor etapa como futbolista. Veía cosas que antes no las veía, resolvía situaciones que antes no las resolvía. Lo que noto en Alexis y otros muchachos es que no todos disfrutan del fútbol. Muchos confunden el disfrutar el disfrutar con ganar dinero”, contó.

“Presión es poder tenerlo todo y no tener nada. Presión es que te vean tirado como un perro y que nadie entienda. Todos te dicen: ‘¿Qué problema tenés? Tenés todo’. Mmm, no”, dijo.

Para cerrar dijo: “Desde que soy entrenador me he convertido en una especie de casi psicólogo. Detecto al depresivo, detecto al que durmió mal por diferentes motivos, detecto al que tiene una cara extraña porque no lo pongo y por eso voy a confrontar con ellos de una manera leal y desde lo más profundo del corazón para poder sacar todo lo que tienen adentro”.