Alerta máxima: una figura en su selección se lesionó y tiene un pie afuera del Mundial 2026

Un importante futbolista considerado por su DT en el plantel sufrió una lesión que podría sacarlo del certamen. El video de la lesión.

Una vez más las lesiones cobran protagonismo a tan solo 40 días del mundial 2026 y ponen en jaque las planificaciones de las respectivas selecciones que serán parte de la cita ecuménica. En las últimas horas, sumado a la sorpresiva noticia por la lesión de Kylian Mbappé , una figura de renombre sufrió una lesión grave y podría quedarse afuera del trofeo más codiciado en el deporte.

Es que en una jugada desafortunada a los 20 minutos del partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo de Brasil, terminó sacando de cancha al mediocampista de la Selección de Uruguay Giorgian De Arrascaeta . En una disputa de balón con Piovi que intentó quitar desde atrás, el jugador rodó pero cayó mal con su hombro teniendo que ser atendido por los médicos que ingresaron a atenderlo. Lo que parecía ser una caída sin problemas, terminó siendo una situación compleja.

Los exámenes médicos confirmaron una lesión comprometedora de cara al Mundial

Después de esa jugada, el jugador salió en ambulancia de la cancha y fue derivado a un hospital para realizarse los estudios médicos correspondientes. Horas más tarde, se conoció el parte médico oficial: "Tras un examen de imagen realizado en un hospital local, se confirmó fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta. El jugador regresará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con el resto de la delegación”.

Ante este motivo, el jugador probablemente tenga que estar afuera de las canchas entre seis y 12 semanas lo que compromete su presencia en la cita mundialista debido a que la Selección charrúa debuta el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Grupo H, compartido también por Cabo Verde y España.

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Qué había dicho De Arrascaeta sobre la posibilidad de lesionarse

Días atrás, en una entrevista cuando fue destacado como el futbolista del mes en el fútbol brasileño, el futbolista había hablado sobre la posibilidad de sufrir una lesión a días del mundial: “Nos enfrentamos a esto todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Siempre ha pasado. Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial, las finales. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello. Depende de nosotros prepararnos bien, pero el destino no se puede predecir”.

Scaloni también sufre las lesiones

Malas noticia para Diego Simeone y, también, para Lionel Scaloni. En la previa al encuentro de ida de las semifinales de la Champions League, que se jugará en el estadio Metropolitano entre Atlético de Madrid y Arsenal, el delantero argentino Nicolás González sufrió una lesión de último momento.

Nico González

Según informó la cadena Cope, el atacante argentino padeció una lesión muscular en el último entrenamiento matutino del equipo y estaría entre tres y cuatro semanas afuera de las canchas. La preocupación recae también en el cuerpo técnico de la selección argentina, pensando en el próximo Mundial que comenzará el 11 de junio. Si bien al día de la fecha faltan seis semanas y dos días para el inicio de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.