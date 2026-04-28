¿Otro castigo? Enzo Fernández visitó Madrid y crecen los rumores de un posible fichaje

El jugador que superó la sanción impuesta por el Chelsea luego de sus declaraciones sobre la ciudad española, fue visto recorriendo la misma junto a otros jugadores del club.

Enzo Fernández dejó atrás la sanción que le impuso el Chelsea por las declaraciones que hizo en stream en su visita a la Argentina durante los amistosos que hizo la Selección argentina para despedirse del territorio nacional en la previa a la Copa del Mundo 2026, una situación que generó distintas opiniones en el público y generó. En aquella oportunidad expresó su deseo de vivir en Madrid , mientras sobrevuelan los rumores de un posible fichaje al Real Madrid .

Luego de esa situación incómoda que terminó con la quita de la capitanía para el argentino en los blues, el mediocampista volvió a tener un accionar que resonó. Es que en sus días libres de vacaciones aprovechó para hacer un viaje con sus compañeros de equipo Marc Cucurella y João Pedro, justamente a Madrid, España, que es la ciudad en discordia.

Más allá de intentar disfrutar de un destino común para el turismo mundial, el jugador decidió emprender viaje para presenciar el Master 100 de Madrid, una actividad tenística que había visitado también en 2025 junto a Pedro Neto, Nico Jackson y Cucurella.

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Enzo Fernández, en Madrid para presenciar el MMOpen.



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"Me gusta mucho Madrid, parecido a Buenos Aires. Siempre le digo a Valu (Cervantes, su pareja) que si tengo que elegir una ciudad para vivir en Europa, me gusta mucho Madrid. Es muy parecida a Buenos Aires" había dicho entre risas en las declaraciones que decantaron en la sanción. Luego, sumó: "Obvio que viviría. Jugaría donde Dios quiera".

En Europa afirman que Real Madrid quiere a Scaloni: "Te aseguro que lo han contactado"

Lo hecho en la Selección argentina ha llevado a que Lionel Scaloni sea considerado como uno de los entrenadores más destacados a nivel mundial por la obtención del bicampeonato de la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Es por eso que varios clubes del mundo están esperando cuál es su futuro en el combinado nacional para ver si pueden avanzar en un acuerdo contractual.

Esto pone en el centro de atención la situación del entrenador debido a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá apurar las negociaciones para firmar la renovación, en caso de llegar a un acuerdo, y no esperar al fin del vínculo que se producirá el 31 de diciembre del corriente año. Mientras tanto los rumores corren y suenan clubes de renombre que intentarían avanzar.

Uno de ellos es el Real Madrid, uno de los mejores equipos a nivel mundial, que habría llamado a Scaloni para preguntar su situación y hacer un intento para ocupar el cargo en el plantel. Más allá de esto, todo ocurriría luego de la Copa del Mundo 2026 que comenzará en poco más de 40 días. Fue el periodista Manuel Lama Jiménez, conocido como Manolo Lama, fue quien confirmó la información en COPE: “Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”, dijo.