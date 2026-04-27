De jugar en los recreos a la app: llegó la nueva forma de cambiar figuritas y completar el álbum sin volverse loco

La propuesta nació ante las expectativas del álbum del Mundial 2026. El creador contó los detalles en el stream de LM Neuquén.

El joven creador habló en vivo en el stream de LM Neuquén en vivo.

Completar un álbum de figuritas sigue siendo, para muchos, mucho más que pegar papelitos: es una mezcla de paciencia, emoción y esa clásica pregunta de siempre —“¿la tenés repetida?”—. Durante años, el ritual pasó por plazas, veredas, recreos y kioscos. Pero ahora, esa tradición también dio el salto al mundo digital.

Con la idea de hacer más simple esa misión que a veces parece imposible, Valentín Señorans , un estudiante de ingeniería, creó Sticker Swap, una aplicación pensada para ayudar a coleccionistas a encontrar más rápido esas figuritas difíciles que faltan y sacarse de encima las repetidas.

La propuesta nació justo en un momento en el que los álbumes de grandes torneos vuelven a despertar furor y miles de personas salen a buscar sobres con la esperanza de acercarse un poco más al objetivo. Frente a eso, la app ofrece una solución concreta: conectar a personas cercanas para intercambiar figuritas de manera más fácil, directa y organizada.

Una especie de “Tinder” para fanáticos de las figuritas

El funcionamiento es simple, pero apunta directo a resolver uno de los mayores dolores de cabeza de cualquier coleccionista.

Cada usuario carga cuáles son las figuritas que le faltan y cuáles tiene repetidas. Desde ahí, la plataforma se encarga de buscar coincidencias con otras personas de la zona. Si alguien tiene justo la que vos necesitás y, además, busca una que vos tenés, aparece el famoso “match”.

Embed - EL TINDER DE LAS FIGURITAS | Sticker Swap: La app para LLENAR EL ÁLBUM rápido

La geolocalización cumple un papel clave: usando GPS, Sticker Swap muestra personas cercanas para que el intercambio pueda hacerse sin viajar grandes distancias, muchas veces a pocas cuadras de casa.

Además, para evitar problemas vinculados a derechos de imagen, el sistema no trabaja con fotos oficiales de jugadores o equipos, sino con los códigos alfanuméricos de cada figurita, algo que cualquier coleccionista conoce de memoria.

De una idea personal a una herramienta con cientos de usuarios

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que Valentín desarrolló la aplicación prácticamente por su cuenta, combinando sus conocimientos de ingeniería con herramientas de inteligencia artificial para acelerar tanto la programación como el diseño.

Esa combinación le permitió transformar una necesidad cotidiana en una solución concreta para miles de personas que comparten la misma pasión.

Según contó el propio creador, incluso antes de que el álbum oficial estuviera masivamente en circulación, más de 600 usuarios ya se habían registrado para empezar a organizar sus futuros intercambios.

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La tecnología ayuda, pero el ritual sigue siendo cara a cara

Aunque Sticker Swap moderniza la búsqueda, no elimina la esencia del coleccionismo: el intercambio sigue siendo físico.

La app funciona como punto de encuentro entre usuarios, pero el cambio se concreta en persona. Eso permite revisar el estado real de cada figurita, evitar daños y mantener esa parte social que históricamente hizo especial al mundo de los álbumes.

También suma herramientas de seguridad, como reportes de perfiles sospechosos o bloqueos, buscando ofrecer una experiencia más confiable tanto para chicos como para adultos.

jugar figuritas

Para los más fanáticos, también hay versión Premium

Quienes quieran ampliar todavía más sus chances pueden optar por una versión paga que extiende el radio de búsqueda hasta 15 kilómetros y agrega espacios exclusivos para compra y venta.

Así, la clásica aventura de completar el álbum suma una nueva etapa: menos azar, menos sobres frustrantes y más posibilidades reales de conseguir esa figurita que parece no salir nunca.

Porque cambian los tiempos, cambian las herramientas, pero la emoción de llenar el último espacio sigue siendo exactamente la misma.