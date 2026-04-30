Un histórico de Boca eligió a un jugador del fútbol doméstico por encima de Dybala para que sea refuerzo

En las últimas horas un ídolo fue contundente con su postura y eligió a un jugador que es capitán en su club. Quién fue.

El mundo Boca espera con ansias que los rumores sobre la posibilidad e que llegue Paulo Dybala terminen de confirmarse o, en caso contrario, ese coqueteo que se sostiene desde hace varios meses termine cayéndose por completo. En medio de los rumores, que son alimentados por sus propias declaraciones y de personas cercanas, distintas figuras e hinchas del club no dudan en destacar la categoría del jugador para ser refuerzo del equipo que lidera su amigo Leandro Paredes.

Sin embargo en las últimas horas en el streaming Picado TV, un ídolo de los hinchas xeneize fue contundente y lanzó una frase particular que resonó debido a que en la comparación, prefirió elegir como refuerzo del equipo a un jugador del torneo doméstico por encima de Dybala .

"Si tengo que elegir lo traigo a (Sebastián) Villa . Por el contexto del equipo pienso que sus características son más necesarias para este momento y para este Boca que las de Dybala", dijo el exarquero Navarro Montoya sobre la decisión que tomaría él en caso de tener que inclinarse por un jugador.

sebastián villa

Cabe destacar que el jugador atraviesa un gran presente en Independiente Rivadavia de Mendoza, siendo el líder de un equipo que es protagonista en todos los certámenes que disputa. Tanto es así que en más de una oportunidad sonó como una posibilidad para reforzar a River, aunque no prosperó.

La palabra de Dybala sobre la posibilidad de llegar a Boca

El mundo Boca espera con ansiedad por una resolución de los rumores que hay en torno a Paulo Dybala, mayoritariamente con el deseo de que termine dejando la Roma de Italia y firme con el club para defender la camiseta azul y oro en la Copa Libertadores en la que busca ser protagonista. Los rumores crecen con declaraciones del entorno de él que le echan leña a un fuego que crece.

Ante la reiterada consulta sobre si su futuro está en el elenco argentino, el campeón del mundo que tiene vínculo con el club hasta el próximo 30 de junio habló sobre la posibilidad. En ese marco, se expresó sobre la insistencia de su amigo Leandro Paredes.

Dybala Roma -Portada

Qué dijo

"Me llegan los mensajes de Lea, de Cami (Galante), su mujer, que tiene muy buena relación con Oriana y siempre hablamos con ellos. Desde el día que se fue para nosotros fue muy triste por la relación que teníamos con su familia, el compartir día a día, para Oriana también. Nos juntamos menos, casi nada, entonces ellos insisten mucho en esta cuestión", dijo en el programa Lo del Pollo.

"Hace dos días había salido una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la mandaron al grupo preguntando si era verdad la foto o era IA, jodiendo. Nos cagamos de risa. Estaría bueno, nosotros los extrañamos mucho a ellos, pero no sé qué puede pasar", sumó en sus declaraciones sobre las situaciones con las que lidia en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/2048865330869731459&partner=&hide_thread=false Paulo Dybala en "LO DEL POLLO" sobre su posible llegada a Boca.



"Camila y Leandro insisten mucho por mensaje. Cuando Paredes se va fue muy triste para nosotros por la relación que tenemos con ellos"



"Hace dos días salió una publicación mía con la camiseta de Boca y ellos la… pic.twitter.com/c0oKIptF9c — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) April 27, 2026

Sobre la relación de la familia de Paredes y la chance concreta de llegar al club

Por otra parte, destacó en su relato la relación que tiene con Paredes y su familia que forjaron con fuerza durante la estadía del capitán del xeneize en el equipo romano. "Tenemos una amistad increíble y nos gustaría pasar más momentos con ellos", contó dejando en claro su deseo, aunque esa posibilidad de compartir podría ser por el momento en la Argentina.

Para cerrar, fue contundente dejando la puerta abierta a la posibilidad de llegar al club: "Yo hoy juego para la Roma, tengo que defender esta camiseta y nunca sabés qué puede pasar".