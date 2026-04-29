No se vio en la TV: el polémico y reprobable gesto de un jugador de Cruzeiro antes de la expulsión de Bareiro.

La expulsión de Adam Bareiro en los instantes finales del primer tiempo de la derrota de Boca ante el Cruzeiro en Belo Horizonte por 1 a 0, trastocó por completo la noche de Copa Libertadores para el Xeneize. Durante el complemento el equipo de Cluadio Úbeda se replegó varios metros y cuidó el empate hasta los 38 minutos, cuando Néiser Villarreal firmó el único gol del encuentro. Horas después, ya con los ánimos más calmados, el delantero pidió perdón en redes sociales, al mismo tiempo que salió a la luz un video de una acción que pudo haberlo cambiado todo.

Minutos antes del encontronazo que derivó en la doble amarilla para el delantero paraguayo, había ocurrido otro cruce similar entre el ex San Lorenzo y Christian . En su afán por proteger la pelota en la mitad de la cancha, el atacante Xeneize se puso de espaldas a su marcador y resistió cada una de sus embestidas a pura guapeza.

La jugada, grabada desde atrás y al ras del campo de juego, no solo muestra la potencia física de Bareiro, sino también un gesto desagradable y antirreglamentario de Christian que podría haber sido duramente castigado. Entre forcejeos y patadas, el volante le tocó la cola y provocó la primera reacción de furia del delantero.

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El paraguayo le reclamó airadamente al árbitro uruguayo Esteban Ostojich e incluso al cuarto árbitro, el venezolano Yender Herrera, que estaba a apenas unos metros de la acción. Sin embargo, ninguno advirtió que al brasileño se le había ido la mano.

Los antecedente de este tipo de acciones

En caso de que el árbitro Esteban Ostijich hubiese observado ese manotazo en la zona glútea, Christian podría haber recibido la tarjeta roja. Según las reglas de la IFAB (International Football Association Board), el uso de gestos ofensivos, insultantes o abusivos, así como conductas violentas o indecentes, conlleva la expulsión inmediata.

Con él en las duchas de manera anticipada, es posible que Bareiro no hubiera sido expulsado, ya que ese duelo personal (Christian también fue el de la primera amonestación) habría terminado apenas después del primer cuarto de hora del encuentro. Aunque son meras suposiciones. Lo cierto es que el paraguayo salió a jugar con las pulsaciones a mil y lo terminó pagando caro.

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Apenas se viralizó el video, muchos hinchas de Boca recordaron una agresión muy parecida de Fabián Santa Cruz a nada menos que Juan Román Riquelme, quien reaccionó con una trompada en el rostro y fue expulsado contra Banfield, el 28 de abril de 2002. "Fabián, me metió un dedo en el culo", fueron las palabras que Madorrán, el árbitro de aquel mediodía en el Florencio Sola, puso en boca del N°10 azul y oro tras el partido.

Y el último antecedente más conocido, y al que puede estar atento Boca, se dio en la Copa América 2015. En las semifinales de aquella edición se enfrentaban el anfitrión, y eventual campeón del certamen, Chile contra Uruguay. En uno de los momentos más calientes de aquel partido, el chileno Gonzalo Jara le metió un dedo entre las nalgas a Edinson Cavani quién reaccionó con una cachetada a su rival. El uruguayo fue expulsado por aquella agresión, mientras que días más tarde la CONMEBOL actuó de oficio y decidió suspender por tres partidos al jugador de la Roja, que además, fue despedido de su club en aquel entonces, el Mainz de la Bundesliga alemana.