El inmediato pedido de disculpas de Adam Bareiro por su expulsión en la derrota de Boca: "Seguramente fallé"

El delantero del xeneize se mostró arrepentido por la roja que recibió en el duelo ante Cruzeiro. Qué dijo en sus redes sociales.

La expulsión de Adam Bareiro , cuestionada por el mundo Boca , terminó condicionando el partido del equipo ante Cruzeiro en territorio brasileño debido a que el entrenador Claudio Úbeda tuvo que modificar su esquema y optar por una postura más defensiva que terminó metiéndolo en su propio arco y generando que el rival tenga la posesión en campo rival.

Esa doble amarilla que recibió a los 45 minutos de la primera etapa fue un dolor de cabeza para el plantel, e incluso para el delantero paraguayo que no ocultó su propio arrepentimiento por las dos jugadas que marcaron el desarrollo del encuentro y decantó en la derrota por la mínima para cortar una racha de 14 partidos sin perder.

Minutos posteriores al encuentro, el delantero paraguayo expresó su dolor por la roja recibida que no solo influyó en la derrota por la tercera fecha de Copa Libertadores sino que se perderá también la siguiente fecha frente a Barcelona de Ecuador en condición de visitante. “Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para seguir ayudando a mis compañeros”, dijo el delantero que había ingresado al encuentro revolucionado.

Adam Bareiro Disculpas vs Cruzeiro

Paredes y Úbeda estallaron contra el arbitraje en una noche caliente: las fuertes frases contra Ostojich

El mundo Boca estalló contra el árbitro del encuentro Esteban Ostojich por su rendimiento en la derrota ante Cruzeiro, en un encuentro donde abundaron las amarillas y terminó con la expulsión de Adam Bareiro en el cierre de la primera etapa por una doble amarilla. No conforme por lo que hizo el colegiado, desde el xeneize explotaron sin escrúpulos.

Tras un partido que tuvo un final caliente con discusiones en la mitad de la cancha, los referentes del xeneize se fueron durísimo con el árbitro. "El problema es cuando quieren ser más protagonistas que los jugadores. Desde el minuto cero el árbitro se comportó igual. Acabo de ver las dos jugadas de Bareiro y ninguna me pareció de amarilla", dijo el capitán Leandro Paredes en diálogo con la prensa sobre lo sucedido.

Sumado a esto, el jugador que recibió una amarilla temprana cuando iban poco más de cinco minutos de partido, confesó cuál fue la injerencia que tuvo la expulsión en el trámite del partido: "A partir de ahi, se hizo cuesta arriba".

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Paredes analizó la derrota ante #Cruzeiro y se refirió al rendimiento de Ostojich.



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Ubeda durísimo contra el arbitraje

”Nosotros vimos que no era para sanción. El árbitro decide sacar segunda amarilla y cuando vemos la imagen detenida ni siquiera hace un gesto para intentar dar un golpe ni mucho menos. Nos condicionó el resto del partido, que fue muchísimo tiempo y eso nos dificultó la intención de juego”, dijo en conferencia de prensa el entrenador Claudio Úbeda tras la derrota que terminó la racha de 14 partidos sin conocer la derrota.

A su vez, en sus declaraciones, sentenció: "Sinceramente no quiero pisotear ni caerle por demás al árbitro, a la vista de ustedes está cómo fue el arbitraje, prefiero no dar opinión. Para mí fueron demasiadas amarillas tempranas y eso condiciona el resto. Ese es el punto”.