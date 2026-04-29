Neymar, enamorado de San Lorenzo: el mensaje especial para los hinchas y un particular gesto con un jugador

La estrella brasileña se mostró enamorado por el trato recibido en el estadio Pedro Bidegain. Cuál fue el gesto que tuvo.

En el estadio Pedro Bidegain no se desarrollaba un partido normal. Entre los jugadores presentes en el encuentro que terminó igualado 1-1 por la Copa Sudamericana entre San Lorenzo y Santos de Brasil, había uno especial: Neymar Jr , el astro brasileño que brilló en Europa durante su carrera deportiva pasando por los clubes grandes del fútbol mundial.

Afortunadamente, más allá de la rivalidad entre los clubes teniendo en cuenta que en el medio hay un certamen internacional en juego, los hinchas del cuervo reconocieron al jugador con cánticos y expresiones de amor para el futbolista que batalla por un lugar en la lista de convocados de Carlo Ancelotti para el mundial 2026. Desde temprano, una multitud de personas se acercaron al hotel Intercontinental para ver al futbolista de 34 años.

Ese cariño demostrado en su visita a la Argentina, que fue un deseo del jugador debido a que se cuidó en el torneo brasileño para poder viajar al país y enfrentar al club, llegó al jugador. Es por eso que tras el encuentro grabó un video para las redes sociales de San Lorenzo con un mensaje especial para los hinchas: "Hola San Lorenzo, San Lorenzo fans. Gracias por recibirme muy bien. Me alegro por un gran partido y nunca olvidaré el cariño que vosotros me dieron a mí y a mi gente".

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"Muy bien, increible la afición. Cantaron todo el partido. Me recibieron muy bien, nunca había pasado por eso afuera de Brasil y para mí es un gran placer, un honor recibir este cariño", dijo en el cierre de su mensaje.

El increíble gesto con un jugador del cuervo

Todos querían llevarse un regalo de Neymar para tener como recuerdo de un momento especial para los futbolistas, que tuvieron la posibilidad de enfrentar a un jugador de suma categoría. Una vez finalizado el encuentro, cuando estaba por ingresar a los vestuarios, el jugador fue abordado por Fabricio López, defensor de 23 años.

Ante esta situación no dudó en pedirle los botines como regalo. Ante la solicitud, el brasileño se frenó, se los dio y terminó saliendo descalzo para cumplir el sueño de su rival y fanático.

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La tremenda repercusión de Neymar en el Nuevo Gasómetro: llanto de niños y aplausos de la gente

La Copa Sudamericana dejó una postal para la historia del fútbol: el regreso de Neymar a la Argentina, para el partido de Santos ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El encuentro tuvo una impresionante repercusión, desde el llanto de niños hasta el aplauso del público local.

El astro brasilero causó furor en el público nacional, que le tiene un cariño particular desde la época en la que compartió plantel con Lionel Messi en Barcelona. Su llegada al país generó una expectativa importante por el partido contra el Ciclón.

La repercusión de Neymar en Argentina

La llegada de Neymar a la Argentina para jugar contra San Lorenzo dejó varias postales del respeto que le tiene el público y los colegas al astro brasilero. Primero, tuvo un encuentro con un jugador de Boca (y ex compañero Ander Herrera) y con uno de River (Giuliano Galoppo).

Luego, en el hotel en el que se hospedó el conjunto brasilero, fue esperado por una multitud de hinchas, que se acercaron al lugar para tener una firma o una foto del ex PSG.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2048893746834530703&partner=&hide_thread=false Recibido por una multitud de gente, así fue la llegada de Neymar al hotel donde concentra el Santos tras el entrenamiento en Casa Amarilla.



@tonyarrighi pic.twitter.com/88Gex4NRf6 — TyC Sports (@TyCSports) April 27, 2026

Ya en la cancha, en la previa del partido, Neymar tuvo un gran gesto: se acercó a un sector de hinchas en silla de ruedas de San Lorenzo para saludarlos, lo que le valió el aplauso de la hinchada local. El crack le había tirado flores al Ciclón al llegar al país: "Estoy muy feliz por el cariño que recibí de la gente y de los hinchas de San Lorenzo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2049243942374322572&partner=&hide_thread=false ¡Hermoso gesto de Neymar en la cancha de San Lorenzo y aplauso de TODO el estadio! pic.twitter.com/V7GGi97cgm — SportsCenter (@SC_ESPN) April 28, 2026

Por otro lado, en la salida del túnel, y en el saludo inicial, se vio sumamente emocionados a los niños que salían a la cancha de la mano del brasilero, que tuvo gestos de cariño con ellos, que lo veían entre lágrimas de felicidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SudamericanaBR/status/2044212949464629654&partner=&hide_thread=false A emoção de estar ao lado de um ídolo! @neymar @santosfc pic.twitter.com/qyQZOHPPBs — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 15, 2026

Estas cosas demuestran no solo el respeto que tiene la hinchada argentina por Neymar, sino lo que genera como figura del fútbol, a pesar de que no se encuentra en los años más prósperos de su carrera.

San Lorenzo vs Santos: el partido de los golazos

San Lorenzo empató 1-1 con Santos en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del grupo D de la Copa Sudamericana. Ambos goles del partido fueron sorprendentes y con pocos minutos de distancia.

El encuentro comenzó con el local intentando tomar la iniciativa y dominando al Santos. A los 13 minutos, hubo un anticipo de lo que sería el partido: en el área visitante, Rodrigo Auzmendi improvisó una increíble pirueta, generando una impresionante atajada de Gabriel Brazao, cuando la pelota estaba casi dentro del arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/midiafutbr/status/2049251787454996883&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/AG5hw7qIgT — follow: out of context brasileirão (@midiafutbr) April 28, 2026

A los 27 minutos llegó el 1-0 para San Lorenzo: tras una recuperación en campo propio, Alexis Cuello tomó la pelota a varios metros del área y metió un derechazo implacable para poner en ventaja al equipo argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2049255553696698565&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE CUELLO ANTE EL SANTOS DE NEYMAR!



El 9 de San Lorenzo disparó de media distancia y sorprendió a Brazao para el 1-0 del partido por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.



¡Se juega por #DSPORTS y #DGO! pic.twitter.com/H0ADFK0d3f — DSPORTS (@DSports) April 28, 2026

Tan solo cinco minutos después llegó el empate del Santos con una tremenda jugada colectiva: empezó conduciendo Neymar, que metió la pelota al área del Ciclón, para que Rollheiser, con un taco de lujo, asista a Gabriel Barbosa (más conocido como Gabigol) que definió perfecto para el gol del conjunto brasilero.