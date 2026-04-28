La tremenda repercusión de Neymar en el Nuevo Gasómetro: llanto de niños y aplausos de la gente

El astro brasilero causó furor en el país, por el encuentro ante San Lorenzo por la Copa Sudamericana.

La Copa Sudamericana dejó una postal para la historia del fútbol: el regreso de Neymar a la Argentina, para el partido de Santos ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El encuentro tuvo una impresionante repercusión, desde el llanto de niños hasta el aplauso del público local.

El astro brasilero causó furor en el público nacional, que le tiene un cariño particular desde la época en la que compartió plantel con Lionel Messi en Barcelona. Su llegada al país generó una expectativa importante por el partido contra el Ciclón.

La llegada de Neymar a la Argentina para jugar contra San Lorenzo dejó varias postales del respeto que le tiene el público y los colegas al astro brasilero. Primero, tuvo un encuentro con un jugador de Boca (y ex compañero Ander Herrera) y con uno de River (Giuliano Galoppo).

Luego, en el hotel en el que se hospedó el conjunto brasilero, fue esperado por una multitud de hinchas, que se acercaron al lugar para tener una firma o una foto del ex PSG.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2048893746834530703?s=20&partner=&hide_thread=false Recibido por una multitud de gente, así fue la llegada de Neymar al hotel donde concentra el Santos tras el entrenamiento en Casa Amarilla.



@tonyarrighi pic.twitter.com/88Gex4NRf6 — TyC Sports (@TyCSports) April 27, 2026

Ya en la cancha, en la previa del partido, Neymar tuvo un gran gesto: se acercó a un sector de hinchas en silla de ruedas de San Lorenzo para saludarlos, lo que le valió el aplauso de la hinchada local. El crack le había tirado flores al Ciclón al llegar al país: "Estoy muy feliz por el cariño que recibí de la gente y de los hinchas de San Lorenzo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2049249756304564712?s=20&partner=&hide_thread=false Neymar fue a saludar a algunos hinchas de San Lorenzo que estaban en silla de ruedas y fue APLAUDIDO POR LA GENTE. pic.twitter.com/ulnCnDEokE — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 28, 2026

Por otro lado, en la salida del túnel, y en el saludo inicial, se vio sumamente emocionados a los niños que salían a la cancha de la mano del brasilero, que tuvo gestos de cariño con ellos, que lo veían entre lágrimas de felicidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Juezcentral/status/2044221058765443496?s=20&partner=&hide_thread=false En su regreso a la Sudamericana, Neymar sale a la cancha con un chico y una chica. Las cámaras los enfocan.



Sus caras

pic.twitter.com/tCfN59UJAV — Juez Central (@Juezcentral) April 15, 2026

Estas cosas demuestran no solo el respeto que tiene la hinchada argentina por Neymar, sino lo que genera como figura del fútbol, a pesar de que no se encuentra en los años más prósperos de su carrera.

San Lorenzo vs Santos: el partido de los golazos

San Lorenzo empató 1-1 con Santos en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del grupo D de la Copa Sudamericana. Ambos goles del partido fueron sorprendentes y con pocos minutos de distancia.

El encuentro comenzó con el local intentando tomar la iniciativa y dominando al Santos. A los 13 minutos, hubo un anticipo de lo que sería el partido: en el área visitante, Rodrigo Auzmendi improvisó una increíble pirueta, generando una impresionante atajada de Gabriel Brazao, cuando la pelota estaba casi dentro del arco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAPArgento__/status/2049252319540195416?s=20&partner=&hide_thread=false es la atajada mas increíble que vi en el ultimo tiempo, no tiene sentido pic.twitter.com/Q4PYmHQN4e — Peñargrol (@CAPArgento__) April 28, 2026

A los 27 minutos llegó el 1-0 para San Lorenzo: tras una recuperación en campo propio, Alexis Cuello tomó la pelota a varios metros del área y metió un derechazo implacable para poner en ventaja al equipo argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2049255824237760585?s=20&partner=&hide_thread=false ALEXIS CUELLO PARA EL 1-0 PARCIAL DE SAN LORENZO AL SANTOS DE NEYMAR. pic.twitter.com/IO7kIljVjV — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 28, 2026

Tan solo cinco minutos después llegó el empate del Santos con una tremenda jugada colectiva: empezó conduciendo Neymar, que metió la pelota al área del Ciclón, para que Rollheiser, con un taco de lujo, asista a Gabriel Barbosa (más conocido como Gabigol) que definió perfecto para el gol del conjunto brasilero.