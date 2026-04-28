La polémica frase de Marcelo Moretti al compararse con el Chiqui Tapia y Manuel Adorni

Después de haberse alejado definitivamente del mundo San Lorenzo una vez que se declaró la acefalía del club, Marcelo Moretti , ex presidente del Ciclón, volvió a defenderse de las acusaciones en su contra por haber recibido una supuesta coima y se comparó con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien es investigado por posible enriquecimiento ilícito, y Claudio Tapia , también en la mira de la Justicia.

"A ellos los defiende gente, a mí no me defendió ni uno", expresó el exdirigente deportivo y añadió: "Fui demasiado sano para el fútbol, para San lorenzo. Tuviera que haber sido más hijo de puta".

El principio del fin de la gestión de Moretti, quien había asumido en diciembre de 2023, ocurrió en abril de 2025, cuando se filtró una cámara oculta realizada en mayo del año anterior en la que el entonces presidente del Ciclón recibía una supuesta coima por 25 mil dólares para fichar a un futbolista en las Inferiores.

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Tiempo después, el dirigente se defendió: aseguró que le hicieron "una cama" y ahora, en declaraciones a Fútbol Argentino TV, de Bajo Tribuna, sostuvo la misma versión: "María José Scottini me dio una plata de Edgardo Lemos, que es su pareja, a título personal. Ella lo dijo en la Justicia. Fue un error, pasa que a veces no tenía tiempo de ir al estudio en Avenida de Mayo y 9 de Julio y volver al club, entonces los recibía en presidencia. Lemos tenía una deuda de campaña conmigo, pero ya no me importaba".

La defensa de Marcelo Moretti

Además, Marcelo Moretti agregó: "Puse 400 mil dólares en el club durante los años que estuve. Mi familia colaboró un montón de veces, esta suma no me cambia nada". Más allá de esa defensa, el ex presidente del Ciclón dejó en claro su malestar con aquellas personas que acercó al club para ser parte de su dirigencia y nunca lo defendieron: “A Adorni lo están matando de todos lados como a ‘Chiqui’ Tapia, pobre ‘Chiqui’ y pobre Adorni. Ahora, a ellos los defiende gente. A Adorni lo defienden Milei y Karina, a ‘Chiqui’ lo defiende Toviggino, los presidentes del Ascenso y algunos de Primera. A mí no me defendió nadie, ni uno me defendió".

Si bien mostró cierta autocrítica, las mismas estuvieron dirigidas a algunas incorporaciones que hizo, como la de Francisco Fydriszewski y Nicolás Hernández. "¿Qué fue lo malo que hice? Aparte de poner 400 lucas verdes, bajar 15 palos el pasivo, armar un equipo que llegó a semifinales y dos veces a final de la Reserva, vender por 25 palos y dejar un patrimonio para el club", sostuvo.

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Moretti también aclaró que irá a la Justicia contra quienes "mancharon" su imagen y resaltó que su relación con San Lorenzo "no puede terminar así".

Por último, analizó: "Tuviera que haber sido más hijo de puta, pero hice las cosas bien, dejé que muchos hicieran cosas y miraba para otro lado para que estuvieran contentos. Dejé que manejaran cosas gente que no estaba preparada y finalmente me traicionaron todos o la mayoría. Fue un golpe de Estado".