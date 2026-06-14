¡Puntos para Franco!: Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de Barcelona y volvió a sumar para Alpine

El piloto argentino protagonizó una muy buena carrera y capitalizó los abandonos de Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Lewis Hamilton fue el flamante ganador.

Franco Colapinto protagonizó una gran actuación en el Gran Premio de Barcelona y logró terminar en el octavo puesto después de haber largado 13°, sumando puntos valiosos para Alpine en una carrera llena de alternativas. La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton , que consiguió su primer triunfo desde su llegada a Ferrari; mientras que Pierre Gasly completó una jornada ideal para la escudería francesa al finalizar séptimo. Gracias a una estrategia acertada, varios sobrepasos y algunos abandonos clave, Alpine celebró un doble ingreso a la zona de puntos.

Desde la largada, el argentino mostró un ritmo competitivo y aprovechó al máximo los neumáticos blandos para avanzar posiciones. Ya en la primera vuelta logró ubicarse 11°, mientras que su compañero quedó detrás suyo. El argentino comenzó a presionar a los autos que tenía por delante y rápidamente se consolidó en la zona media del pelotón.

En la parte delantera de la carrera, George Russell tomó el liderazgo con Mercedes tras superar a Lewis Hamilton, quien largó como uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El británico de Ferrari se mantuvo siempre en la pelea por la punta junto a Kimi Antonelli, mientras Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris intentaban no perder contacto con los primeros puestos.

Con el paso de las vueltas, la degradación de los neumáticos comenzó a jugar un papel determinante. Colapinto fue uno de los pilotos que más sufrió el desgaste de las gomas blandas y desde el equipo le comunicaron la necesidad de ingresar temprano a boxes. En la vuelta 13 realizó su primera parada para colocar neumáticos duros y regresó a la pista decidido a recuperar posiciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2066152623003111695&partner=&hide_thread=false A Colapinto le pidieron desde boxes cambiar posiciones con Gasly y esta fue su reacción.



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XmvkTVUnEB — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026

La estrategia de la escudería gala fue agresiva y buscó aprovechar cada ventana disponible para ganar terreno. Tras superar a Fernando Alonso y mantenerse cerca del grupo que luchaba por los últimos puntos, el oriundo de Pilar empezó a acercarse nuevamente a su coequiper y a pilotos como Nico Hulkenberg y Liam Lawson. La carrera se volvió especialmente intensa en la zona media, donde varios autos rodaban separados por apenas unos segundos.

Uno de los momentos más comentados se produjo cuando Alpine le pidió a Colapinto que cediera su posición a Gasly. El argentino expresó su descontento por radio, pero finalmente cumplió con la orden del equipo. A pesar de ello, continuó girando a buen ritmo y se mantuvo dentro de la pelea por ingresar al top diez, algo que parecía complicado tras la clasificación del sábado.

Los abandonos que favorecieron a Franco Colapinto y a Alpine

A medida que avanzaba la prueba, comenzaron los problemas mecánicos para varios competidores. Lance Stroll abandonó tempranamente, mientras que Nico Hulkenberg también quedó fuera de carrera. Estos inconvenientes favorecieron tanto a Colapinto como a Gasly, que fueron escalando posiciones gracias a los abandonos y a una estrategia que terminó dándoles resultado.

La carrera cambió por completo cuando Fernando Alonso sufrió una falla mecánica que obligó a desplegar un Virtual Safety Car. La neutralización benefició especialmente a Hamilton, que realizó una parada en boxes sin perder el liderazgo. La franquicia francesa también aprovechó la situación para reposicionar a sus pilotos y consolidarlos dentro de la zona de puntos.

En los giros finales, Hamilton se encaminó hacia una victoria que podría convertirse en la primera desde su llegada a Ferrari. Detrás suyo, los Mercedes protagonizaron una intensa lucha entre George Russell y Kimi Antonelli por los puestos de podio. Mientras tanto, Colapinto consiguió mantenerse firme dentro del top diez y amplió la diferencia respecto a Liam Lawson, quien no pudo seguir el ritmo del argentino.

Cuando restaban apenas cuatro vueltas para el final, la carrera volvió a dar un vuelco inesperado. Antonelli y Charles Leclerc abandonaron por problemas mecánicos, situación que provocó una enorme celebración en Alpine. Gracias a esas bajas, Gasly avanzó al séptimo puesto y Franco escaló hasta la octava posición, asegurando un resultado que parecía muy lejano después de la clasificación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2066168759228764556&partner=&hide_thread=false VAMOSSSSSS!!!



P13 to P8 for @FranColapinto pic.twitter.com/51T0fMXmi0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 14, 2026

Con Hamilton cruzando la meta en primer lugar y Alpine celebrando un doble ingreso a los puntos, el Gran Premio de Barcelona dejó un balance altamente positivo para la escudería. el bonaerense volvió a demostrar capacidad para remontar posiciones, administrar neumáticos y responder en los momentos decisivos de la competencia.