Mundial 2026: Brasil y Marruecos empataron en un partido que tuvo dos golazos

Ismael Saibari y Vinicius Jr. anotaron los dos goles del encuentro, en un partido intenso que pudo ser para cualquiera de las dos selecciones.

Vinicius Jr anotó el gol de Brasil en el debut en el Mundial 2026.

Brasil y Marruecos empataron 1-1 en la primera fecha del grupo C en el Mundial 2026 , en un partido que fue un tiempo para cada uno en cuanto a situaciones de gol. Los goles fueron de Ismael Saibari a los 21 Minutos, mientras que Vinicius Jr lo empataba a los 37´ del primer tiempo.

El encuentro empezó con un Marruecos más agresivo en la presión y en el ataque con Ismael Saibari y Achaf Hakimi por la derecha con 4 ocaciónes poco claras en los primeros 10 minutos.

Recién a los 13 Brasil tuvo su primer jugada de peligro en los pies de Vinicius con un desborde por izquierda y un centro que no podría conectar Igor Thiago .

La selección marroquí aprovecho que la selección dirigida por Carlo Ancelotti no hacía pie y seguía dormido; a los 21 del primer tiempo Saibari, de contra, cuchareo la pelota ante la lejana salida de Alisson Becker para adelantar al equipo africano.

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Sin tanto juego y poco confiado ante la presión del equipo dirigido por Mohamed Ouahbi, nuevamente Vinicius Jr desbordó desde la izquierda, hamacándose y sacó el latigazo cruzado para meter la pelota al ángulo e igualar el juego para la "Canarinha", a los 32 de la primera parte. Minutos más tarde llegaron las primeras y únicas amarillas: Casemiro (B) y Roger Ibañez (B).

Embed ¡¡¡GOLAZO DE VINICIUS PARA EL 1-1 DE BRASIL ANTE MARRUECOS!!!



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Con un primer tiempo de pura adrenalina por los goles, tarjetas y llegadas, el segundo tiempo fue más con ataque cuidadosos por parte de ambos; Brasil aprovecho para animarse un poco más, pero sin tanta claridad, mientras que su rival ataco mucho menos en base a la intensidad brindada en la primera parte.

La síntesis del partido entre Brasil y Marruecos

Brasil - Marruecos.

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

Árbitro: Slavko Vini (Eslovenia).

VAR: Bastian Dankert (Alemania).

Brasil: Alisson; Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Roger Ibanez; Bruno Guimaraes, Casemiro; Vinicius Jr., Lucas Paquetá, Raphinha; Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

Marruecos: Yassine Bounou; Noussair Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop, Achraf Hakimi; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Goles en el primer tiempo: 21m. Ismael Saibari (M), 32m Vinicius Jr.

Qatar empató agónicamente ante Suiza en el partido previo

La selección de Qatar sumó su primer punto en un Mundial al rescatar un agónico empate 1-1ante Suiza, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B, jugado en San Francisco.

Suiza se había puesto en ventaja en el primer tiempo a través de un penal del delantero Breel Embolo, mientras que los cataríes llegaron a la igualdad a través del defensor Boualem Khoukhi.

Luego de un disputado inicio, en el que ambas selecciones tuvieron buenas chances para abrir el marcador, el árbitro hondureño Saíd Martínez cobró penal para Suiza por una falta en el área chica del arquero catarí Mahmoud Abunada sobre el mediocampista Remo Freuler.

A partir de allí, los jugadores suizos crecieron en confianza y generaron muchísimas oportunidades antes de que finalizara la primera mitad, pero sufrieron la falta de eficacia y no pudieron estirar la ventaja.

qatar vs suiza

En la segunda mitad, los suizos siguieron desaprovechando chances clarísimas, mientras que con el pasar de los minutos empezaron a mover la pelota con mucha mayor paciencia y cuidando cada posesión, lo que provocó que perdieran profundidad.

Así fue como Suiza terminó pagando muy caro todas las chances desaprovechadas, ya que Qatar lo igualó contra todo pronóstico a los 50 minutos del complemento con un tremendo cabezazo de Khoukhi.

Con este resultado, el Grupo B está más parejo que nunca ya que los cuatro equipos (Qatar, Suiza, Canadá y Bosnia y Herzegovina) tienen un punto cada uno.

En la próxima fecha, Suiza se enfrentará con Bosnia y Herzegovina, mientras que Qatar no la tendrá nada fácil ante uno de los organizadores, que es Canadá