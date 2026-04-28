Locura en las semis de la Champions: PSG, Bayern y un partidazo con nueve goles

Dos de los mejores equipos del mundo se sacaron chispas en el encuentro de ida que se jugó en París.

El comienzo de las semifinales de la Champions League de la vigente temporada fue uno de los partidos de todos los tiempos. PSG y Bayern Munich protagonizaron un duelo de alto vuelo, con mucho ritmo, exigencia máxima y nueve goles en 70 minutos.

Fue victoria 5 a 4 para el equipo de Luis Enrique en un encuentro fenomenal.

Ambos se ofrecieron por el espectáculo y cada error estuvo a punto de ser gol del rival.

Así ocurrió cuando segundos después de una chance desperdiciada por Dembelé, Pacho le cometió penal a Luis Díaz y Harry Kane lo cambió por gol con una ejecución perfecta a los 17'.

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Al toque, Doué perdió la pelota en el medio, Kane puso una asistencia perfecta y Michael Olisé definió de zurda ante Matvei Safonov, que le negó el segundo tanto.

Con la defensa del Bayern jugando adelantada, al PSG le alcanzó con otra pelota profunda para volver a tener una chance clara. Dembelé se fue solo mano a mano y otra vez definió pésimo.

De todas formas, a los 24' apareció el georgiano Khvicha Kvaratskhelia por izquierda y tras recordar hacia adentro remató al segundo palo para empatar el partido.

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Los roles quedaron muy claros, con el Bayern haciendo más posesión de pelota antes de atacar y el PSG saliendo rápido. Eso sí, el centro del campo fue apenas un lugar de transición para ambos.

Sobre los 31', Olise volvió a desbordar por derecha y la pelota pegó en el palo de forma casi milagrosa tras otra intervención clave de Sefonov.

olise palo

Del otro lado, el local volvió a ser contundente y con una pelota parada. Tras el córner desde la izquierda, apareció Joao Neves para cambiarla de palo con un cabezazo impecable que dejó otra vez sin respuestas a Neuer a los 33'.

El ida y vuelta con llegadas de peligro fue una constante. A tal punto que ocho minutos más tarde apareció Olise con un zurdazo mortal y alto para quemarle las manos a Sefonov y estampar el 2-2.

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En la última del primer tiempo, Alphonso Davies tocó la pelota con la mano en el área propia y desde el VAR llamaron al árbitro Sandro Schärer, que cobró penal sin dudarlo. Dembelé abrió el pie derecho y puso al frente a su equipo nuevamente, resultado con el que se fueron al vestuario.

En el inicio del complemento, el Bayern salió con todo y casi lo vuelve a empatar Konrad Laimer tras una asistencia de Díaz, de la izquierda al centro.

Cuando la igualdad parecía estar más cerca, Hakimi apareció a las espaldas de Laimer con mucho espacio y tiempo para llegar al fondo. Su centro atrás fue impecable, porque si bien Dembelé no pudo rematar, apareció solo Kvaratskhelia para rematar al primer palo y poner el 4-2.

El partido fue una locura total y antes del cuarto de hora la contundencia de Dembelé le permitió al local festejar el quinto con un remate al primer palo tan exacto que dejó parado al arquero alemán.

dembelé psg 3

La diferencia de tres tantos era excesiva teniendo en cuenta el trámite y, al mismo tiempo, en cualquier otro contexto hubiese sido lapidaria.

Pero lo del Bayern fue otra vez sorprendente. Primero descontó con un cabezazo de Upamecano en una pelota parada sobre los 20' y a los 23' apareció Luis Díaz con una definición para ponerla en un cuadro.

El colombiano la bajó como los dioses y definió al segundo palo con la calidad de los que más saben.

Embed ¡¡GOLAZO DEL GUAJIRO PARA SEGUIR DESCONTANDO!! LOCURA DE LUCHO DÍAZ PARA EL 4-5 ANTE PSG.



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Ya en los últimos 20 minutos de partido, no hubo más goles, pero las emociones no faltaron. La expectativa se mantuvo hasta el final, con el Bayern buscando el empate y el PSG sintiendo el desgaste físico de un partido electrizante.

El zurdazo del ingresado Senny Mayulu en el área fue rechazado por el caño derecho de Neuer y el ecuatoriano Willian Pacho fue clave en el final sacando pelotas de cabeza para evitar la igualdad de la visita.

El pitazo final del árbitro suizo determinó un 5 a 4 inolvidable, que deja la serie abierta para la semana que viene. El próximo miércoles 6 de mayo, en Alemania, se resolverá la llave.

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SÍNTESIS

PSG: Matvéi Safónov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Aaron Danks (Vincent Kompany suspendido por acumulación de amarillas).

Árbitro: Sandro Schärer, Suiza

Estadio: Parque de los Príncipes