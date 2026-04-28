El jugador argentino que buscará el Barcelona si no concreta la llegada de Julián Álvarez

Barcelona está obsesionado con fichar a Julián Álvarez desde hace mucho tiempo y da la sensación de que la posible transferencia del delantero del Atlético Madrid al Culé puede ser una de las novelas del próximo mercado de pases.

Todavía tiene que definirse la temporada en España y también la Copa del Mundo, puntos importantes a la hora de charlar su cotización y salario pretendido. El Barcelona, igualmente, trabaja en alternativas dentro del mercado por si el fichaje del cordobés no se ejecuta. Y en el radar figura otro jugador argentino de la Selección.

Lautaro Martínez surge como otro posible refuerzo para el ataque del equipo de Hansi Flick, tal como ha sucedido en ventanas de mercado previas. El delantero argentino, de 28 años y jugador del Inter Milán, cuenta con contrato hasta 2029 y un valor de mercado estimativo de 85 millones de euros. A pesar de los problemas físicos que arrastra desde febrero, el Toro es actualmente el máximo artillero de la Serie A y registra 20 goles más cuatro asistencias en lo que va de la temporada.

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El Barcelona habría avanzado varios metros por el pase de Julián, aunque todo está por verse. El Atlético pagó más de 70 millones de euros más otros 20 en variables al Manchester City a mediados de 2024 y buscaría un monto cercano a los 100 millones de euros para quedarse con los servicios del delantero oriundo de Calchín, Córdoba. Las negociaciones no son sencillas, entre otras cosas, porque el ex jugador de River Plate tiene una cláusula de salida de 500 millones de euros. No obstante, el deseo del futbolista será clave para definir su futuro.

El Barcelona, en la búsqueda del sucesor de Lewandowski

En vísperas del encuentro de mañana por las semifinales de la Champions League ante Arsenal en Madrid, Diego Simeone fue consultado por el futuro de la Araña y no anduvo con vueltas: “No estoy en la cabeza de Julián Alvarez. Entiendo que es normal que un jugador extraordinario como es Julián lo quiera el Arsenal, el París Saint Germain o el Barcelona. Es normal, porque es muy bueno”.

Hay que mencionar que otro de los nombres que suena fuerte en el Camp Nou es el del brasileño Joao Pedro, del Chelsea, que a esta hora emerge como una opción prioritaria para la dirección deportiva de la entidad blaugrana. La necesidad de fichajes de primer nivel obedece a la intención de competir por la Champions League con garantías, después de más de una década sin conquistar el trofeo, según informó el programa Què t’hi jugues de la Cadena SER.

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El brasileño de 24 años se perfila como una alternativa sólida al argentino Julián Álvarez, cuyo fichaje es considerado complejo debido a los obstáculos económicos que enfrenta el club catalán y la dificultad de negociación con el Atlético de Madrid. La valoración de mercado de Joao Pedro alcanza los 75 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. El jugador tiene contrato vigente con el Chelsea hasta 2033 y su incorporación podría verse favorecida por la crisis deportiva que atraviesa el club londinense y su necesidad de captar ingresos para cumplir con las exigencias del ‘fair play’ financiero.

La secretaría técnica liderada por Deco valora especialmente el perfil móvil de Joao Pedro y su presumible rápida adaptación al esquema de Hansi Flick. Además, se destaca el rendimiento del brasileño esta temporada en la Premier League, con 19 goles y cuatro asistencias, y el elevado monto de 63,7 millones de euros que el Chelsea invirtió hace menos de un año para concretar su fichaje.