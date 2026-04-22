Se lesionó Lamine Yamal: ¿podrá jugar el Mundial?

La estrella del Barcelona y la Selección de España sufrió una lesión en el duelo entre su club y el Celta de Vigo.

El delantero del Barcelona , Lamine Yamal , tuvo que retirarse del partido de hoy, en el que se enfrentaba al Celta de Vigo como local, luego de una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

El atacante se tiró al suelo instantes después de convertir un penal y, luego de recibir atención médica, fue reemplazado y se dirigió directamente al vestuario.

Su gol le dio el triunfo al equipo “Culé”, que se impuso por 1 a 0 al Celta de Vigo y se encamina al bicampeonato en LaLiga: es puntero con 82 puntos y nueve de ventaja frente al Real Madrid, su principal perseguidor, a seis fechas del final del certamen.

Aunque ganó, sumó su octavo triunfo consecutivo por el torneo local, dejó atrás una dura eliminación contra el Atlético de Madrid en la UEFA Champions League y se acerca al título por segunda temporada consecutiva, fue una victoria agridulce para el Barcelona, por la lesión de su joven estrella, Lamine Yamal.

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Cuando iban 38 minutos del primer tiempo, Yamal se incursionó en el área por el costado izquierdo y, luego de una gambeta, fue derribado por el defensor Yoel Lago, que lo chocó con la cadera y generó el penal.

El delantero se hizo cargo de la pena máxima un minuto después y tomó una carrera muy corta, a solo dos pasos de la pelota para intentar moverse lo menos posible. Después de cruzar un zurdazo bajo, el extremo llamó la atención del banco de suplentes y se tiró al suelo.

Con gestos de dolor y agarrándose la cabeza, Yamal recibió atención médica brevemente y fue retirado del campo de juego por el DT alemán Hans-Dieter Flick, con quien conversó brevemente antes de irse directamente al vestuario.

Aunque pudo salir caminando, medios españoles afirman, ante la falta de un parte médico oficial, que se habría tratado de un desgarro, por lo que el delantero no debería perderse el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en caso de tener una recuperación habitual.

Siendo una lesión que puede tomar hasta cinco semanas de recuperación, dependiendo del grado de la misma, se espera que el extremo no dispute más minutos en lo que queda de la temporada con el equipo blaugrana, que solo continúa en carrera por LaLiga y tiene una ventaja considerable en la misma, y se centre en tener una efectiva recuperación que le permita ser parte del plantel español para el próximo Mundial, el cual sería el primero de su carrera, que comenzará el 11 de junio.

Una de las estrellas de Brasil también podría ser baja en el Mundial 2026

El delantero brasileño Estevão, que es una de las grandes promesas de su selección, sufrió una grave lesión y corre serio riesgo de perderse el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que comienza en solo 50 días.

Los problemas para Estevao comenzaron el sábado pasado, cuando se retiró con dolores durante el partido en el que su equipo cayó 1-0 como local ante el Manchester United. Luego de ser sometido a estudios, se confirmó que sufrió una lesión grado 4 en el tendón de la corva.

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Si bien el club no informó cuánto tiempo le demandará la recuperación, este tipo de lesiones suele mantener a los jugadores alejados de las canchas durante un lapso de 3 a 6 meses, por lo que, a no ser que protagonice una puesta a punto milagrosa, Estevão se perderá la cita mundialista en la que Brasil irá en busca de su sexta estrella.