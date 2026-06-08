Quién es la reconocida estrella de Hollywood que felicitó a Culotta, nuevo presidente de San Lorenzo

Una figura del ambiente cinematográfico envió un mensaje inesperado para la máxima autoridad del club que fue elegido en las últimas elecciones.

A días de un emotivo video publicado en las redes sociales donde anunciaron la vuelta a Boedo , San Lorenzo atraviesa un proceso de renovación con la asunción del presidente Marcelo Culotta que ganó las últimas elecciones, eligiéndolo para intentar salir de una larga agonía donde no se puede revertir el mal presente del club.

Luego de que sea confirmado como máxima autoridad de la institución, al club de Boedo le llegó un mensaje más que particular enviado desde Hollywood, un espacio reconocido por el nivel cinematográfico. Fue una figura de mencionado ambiente quien mandó un mensaje más que particular como especial.

“¡Felicitaciones, Marcelo! Vas a ser un gran presidente, llevándonos de vuelta a Boedo y devolviéndole el honor institucional a San Lorenzo.¡Suerte! Estamos con vos. Un fuerte abrazo de alas negras, Viggo”. Quien escribió un emotivo mensaje a través de su blog personal fue Viggo Mortensen , actor, director y artista polifacético estadounidense que es reconocido mundialmente por ser el intérprete de Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos y ser nominado a grandes premios en su carrera.

Viggo Mortensen

Cómo quedó conformada la comisión directiva

Presidente: Marcelo Rosario Culotta.

Vicepresidente 1º: Juan Manuel Campos Cvitkovic.

Vocal n° 1: Juan Bautista Castagna,.

Vocal n° 2: Ariel Dean.

Vocal n° 3: Ana Bozzano.

Vocal n° 4: Hernán Walter Etman.

Vocal n° 5: Gonzalo Miguel Campos.

Vocal n° 6: Pedro Criscolo.

Vocal nº 7: Oscar Alejandro Moreira.

Vocal n° 8: Claudia Alejandra Da Costa Díaz.

Vocal n° 9: Daniel Horacio Rotella.

Vocal n° 10: Maximiliano Germán Ferreira.

Vocal n° 11: Silvana Noemí Maidana.

Vocal n° 12: Lucas Rajoy.

Vocal n° 13: Guillermo Hernán Mangone.

Vocal n° 14: Sergio Gabriel Costantino.

Vocal n° 15: Cipriano Pommies.

Vocal n° 16: Cesar Adrián Francis.

Vocal n° 17: Daniel Enrique De Florian.

Vocal n° 18: Lucía Rojas Albornoz.

Murió José "el Nene" Sanfilippo, el máximo goleador de la historia de San Lorenzo

José Francisco Sanfilippo murió este jueves 4 de junio en Buenos Aires a los 91 años. La noticia fue confirmada por San Lorenzo, club en el que desarrolló la mayor parte de su carrera y donde sigue siendo el máximo goleador de su historia.

"El Nene", como se lo conocía en el mundo del fútbol argentino, fue un delantero que se destacó por su eficacia dentro del área y su capacidad de resolución. A lo largo de su paso por el Ciclón, convirtió 205 goles con la camiseta azulgrana, una marca que ningún jugador del club pudo igualar hasta hoy.

Un delantero de época

Sanfilippo nació el 10 de octubre de 1933 en Buenos Aires. Llegó a San Lorenzo a comienzos de la década del 50 y rápidamente se consolidó como uno de los delanteros más efectivos del fútbol argentino. Su período más destacado en el club se extendió entre 1953 y 1961, años en los que el equipo de Boedo fue protagonista del campeonato local.

Durante esa etapa, el Ciclón conquistó varios títulos del fútbol argentino, y Sanfilippo fue una pieza central en esos equipos. Su registro goleador no solo era notable por la cantidad, sino también por la regularidad: temporada tras temporada aparecía entre los máximos artilleros del torneo local.

PhotoshopExtension_Image (1)

En 1959 tuvo uno de sus mejores años a nivel individual: fue el goleador del campeonato argentino con una producción que llamó la atención más allá de las fronteras del país. Eso le valió el reconocimiento internacional y una participación destacada con la selección argentina, con la que jugó varias ediciones de la Copa América y también participó en la clasificación para mundiales.

A nivel continental, Sanfilippo fue uno de los goleadores más prolíficos de su época en Sudamérica. En la Copa América de 1959, disputada en Argentina, fue figura determinante: convirtió varios goles en el torneo y terminó como uno de los máximos artilleros de la competencia. Argentina ganó ese torneo, y "el Nene" fue uno de los jugadores más influyentes del equipo.

Tras su etapa en San Lorenzo, tuvo pasos por otros clubes del fútbol argentino y también por el exterior, aunque ninguna de esas experiencias opacó lo que había construido en Boedo. Su vínculo con San Lorenzo fue siempre el eje de su identidad como futbolista.

Después de su retiro, Sanfilippo se mantuvo presente en los medios de comunicación. Se convirtió en una figura habitual en programas deportivos, donde era conocido por sus opiniones directas y sin rodeos sobre el fútbol argentino. Esa faceta lo mantuvo en la agenda pública durante décadas.

Tenía 91 años al momento de su muerte. San Lorenzo confirmó la noticia y expresó sus condolencias a la familia. El club pierde a quien sigue siendo, hasta hoy, su máximo goleador histórico con 205 goles.