Desde "estaba con que era el DT de San Lorenzo" hasta "Macri no te paga ni un café": las bombas de Palermo

El entrenador reveló que se veía con el buzo de DT pero la negociación terminó frustrándose. Qué dijo.

Martín Palermo sigue sin trabajo como entrenador luego de haber coqueteado con San Lorenzo e incluso estando a un paso de convertirse en DT del plantel que había sido notificado del despido de Damián Ayude. Sin embargo, un volantazo de la comisión directiva lo dejó afuera de los planes y terminó ocupando ese lugar Gustavo Álvarez.

Este viernes el exentrenador de Platense, Olimpia de Paraguay, Aldosivi, entre otros clubes, prendió el ventilador y habló sin escrúpulos sobre su no llegada al cuervo cuando parecía un hecho. “Yo ya estaba con que en dos días estaba entrenando. Estuve justo en el sorteo de la Sudamericana y por un momento me veía como técnico analizando los rivales y qué equipos me van a tocar”, dijo Martín en D Sports Radio hasta mostrando cierta sorpresa.

"Era algo que deseaba porque obviamente San Lorenzo es un equipo grande, por lo que mueve, y era una linda posibilidad para analizar en ese momento que lamentablemente no se terminó dando. Creo que fue parte de la indecisión de ese momento”, contó a su vez sobre la ilusión que tenía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsRadio/status/2042619098933399832&partner=&hide_thread=false PALERMO SOBRE LA POSIBILIDAD REAL DE HABER DIRIGIDO SAN LORENZO



El histórico delantero y entrenador contó las trastiendas de su no llegada al Ciclón



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Palermo salió al cruce de las versiones que vinculaban a Mauricio Macri

Cuando las negociaciones estaban en marcha y el puesto que actualmente Álvarez todavía estaba vacante, se vinculó al expresidente de Boca como la persona que estaba dispuesta a poner plata de su bolsillo para pagarle al entrenador con el fin de que vaya al cuervo. Sin embargo, todo fue un rumor.

Consultado por la versión, Palermo fue contundente: "Él no te paga ni un café y decían que me va a pagar el sueldo a mí o va a poner plata en San Lorenzo”. A su vez, sumó: "Son cosas que desvirtúan todo, cuando entra la política y entran a meter gente. Yo estoy muy referenciado a Mauricio. Tengo una amistad, fue presidente de Boca, pero todo lo demás es ajeno. Igual que cuando fui a visitar a Milei. Me invitó y qué le voy a decir. Cada uno tiene su manera de pensar”.

Su presencia en el debut de Platense en Libertadores

"Para un club es algo histórico, pero soy un poco reacio de ir a las canchas. Ahora no estoy trabajando y siempre hay mal pensados que opinan. Platense jugó contra un rival con mucha historia como Corinthians y le hizo frente. Pero ellos aprovecharon muy bien las que tuvieron”, dijo.

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El ex entrenador del Calamar pasó por el programa N°1000 de #ArribaCarajo y fue consultado sobre la presencia del Marrón en la máxima competencia del fútbol sudamericano



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San Lorenzo no pudo con Recoleta en Sudamericana

San Lorenzo, que empezó perdiendo, empató 1-1 con el modesto Recoleta de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana.

En el estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya de Asunción y el Canario abrió la cuenta con el gol de Allan Wlk a los 13 minutos de juego. Tan solo cuatro minutos después, Rodrigo Auzmendi empató el encuentro para el Ciclón.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez inicia con un empate esta travesía en la Copa Sudamericana donde enfrentará al Deportivo Cuenca de Ecuador, el próximo jueves desde las 21.30, en el estadio Pedro Bidegain.

En lo que al Torneo Apertura respecta, San Lorenzo visitará el próximo domingo desde las 15 a Newell´s Old Boys de Rosario, en el estadio Marcelo Bielsa.

Por su parte, el equipo de Jorge González consiguió un punto que vale en oro teniendo en cuenta la embargadura del rival al que enfrentó. En la próxima fecha del certamen, viajará a San Pablo para visitar al Santos de Brasil, el martes desde las 21.30 en el estadio Urbano Caldeira. En lo que al Campeonato de Paraguay respecta, Recoleta visitará el sábado a Sportivo Luqueño desde las 18.

El equipo local abrió el marcador a los 13 minutos de juego con el gol de Allan Wlk. Tras un desborde a fondo de Aldo González por la derecha, el mediocampista metió el buscapié pero el arquero paraguayo Orlando Gill la despejó, con la mala fortuna para este que la pelota le quedó a Wlk que le dió de primera y marque el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042003455946973525&partner=&hide_thread=false SE ABRIÓ EL MARCADOR EN EL DEFENSORES DEL CHACO: Wik firmó el 1-0 de Recoleta contra San Lorenzo en el estreno en la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Tan solo 4 minutos después, tras un desborde a fondo por la izquierda, el delantero Alexis Cuello metió el pase al medio para Rodrigo Auzmendi que le dio de primera en el área chica y marcó el 1-1.