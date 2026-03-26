Inhibiciones de la FIFA: el club grande que saldó su deuda y los otros dos que fueron sancionados

En una jornada cargada de anuncios por parte del ente rector del fútbol mundial, tres clubes de Primera recibieron novedades.

El fútbol argentino se vio sacudido ante los anuncios de la FIFA en cuanto temas financieros y de inhibiciones. En este contexto, se confirmó que San Lorenzo logró cancelar la totalidad de sus deudas pendientes, mientras que otras dos instituciones de Primera División han recibido prohibiciones para registrar nuevos futbolistas debido a compromisos impagos.

La noticia positiva de la jornada llegó con la confirmación de que se han cancelado las 5 inhibiciones que pesaban sobre el club de Boedo. Tras un esfuerzo económico significativo, el Ciclón logró resolver un acumulado de 19 restricciones en lo que va del año, notificando los pagos a la FIFA para que las limitaciones administrativas queden formalmente levantadas en las próximas horas.

En la vereda opuesta, el panorama se oscureció para Newell's Old Boys de Rosario que vuelve a quedar impedido de incorporar jugadores. La sanción fue impuesta por una deuda cercana a los 450 mil dólares con el delantero uruguayo Guillermo May. Esta situación condiciona directamente la planificación deportiva del club, que ya había atravesado conflictos similares en septiembre de 2025 por cuotas impagas en el pase de Juan Ignacio Ramírez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2036890199083335953&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial



Pago de inhibiciones



El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que hoy se han cancelado las 5 inhibiciones que se encontraban registradas en FIFA.



La institución estará notificando durante el día de hoy los pagos al ente… pic.twitter.com/jQ11aWDHIj — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 25, 2026

Por otro lado, la sorpresa estalló en la ciudad de las diagonales. Estudiantes de La Plata apareció en la Lista de Prohibición de Registro de la FIFA. La penalidad, que en principio rige por tres mercados de pases, surge de una presentación realizada por el Inter de Miami debido a cuotas vencidas en el traspaso de Facundo Farías. El incumplimiento en el caso del atacante ex Colón representa un golpe duro para la dirigencia platense, ya que la inversión total por el jugador alcanzó los 5.3 millones de dólares.

Oficial: el Superclásico entre River y Boca tiene día y hora

A través de la página oficial de la Liga Profesional, se oficializaron los horarios y días concretos para los partidos de las últimas cuatro fechas de la etapa regular del torneo Apertura. Entre los partidos está el Superclásico del capítulo 15, donde River será local de Boca en el Monumental.

Será el domingo 19 de abril, cuando desde las 17 el Millo reciba al Xeneize, en una nueva edición del cotejo de mayor impacto del fútbol nacional.

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Finalizadas las 16 fechas de la fase regular Apertura, se cruzarán los mejores ocho de cada zona con el ya conocido formato: primero de la zona A contra octavo de la zona B y así sucesivamente: 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.

Un detalle para esta parte del año es que habrá muchos partidos entre jueves, viernes y lunes, ya que comienzan las Copas Sudamericana y Libertadores.