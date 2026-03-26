Oficial: el Superclásico entre River y Boca tiene día y hora
AFA confirmó el fixture con precisiones para lo que resta de la Copa de la Liga en su versión Apertura.
A través de la página oficial de la Liga Profesional, se oficializaron los horarios y días concretos para los partidos de las últimas cuatro fechas de la etapa regular del torneo Apertura. Entre los partidos está el Superclásico del capítulo 15, donde River será local de Boca en el Monumental.
Será el domingo 19 de abril, cuando desde las 17 el Millo reciba al xeneize, en una nueva edición del cotejo de mayor impacto del fútbol nacional.
Finalizadas las 16 fechas de la fase regular Apertura, se cruzarán los mejores ocho de cada zona con el ya conocido formato: primero de la zona A contra octavo de la zona B y así sucesivamente: 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5.
Un detalle para esta parte del año es que habrá muchos partidos entre jueves, viernes y lunes, ya que comienzan las Copas Sudamericana y Libertadores.
Fixture complete de las últimas cuatro fechas
Fecha 13
Miércoles 1° de abril
20.00 Lanús – Platense (TNT Sports)
Jueves 2 de abril
15.00 Barracas Central – Sarmiento (ESPN Premium)
17.30 Tigre – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)
20.30 Talleres – Boca (ESPN Premium)
Viernes 3 de abril
15.00 Gimnasia (Mza.) – Vélez (TNT Sports)
17.15 Unión – Deportivo Riestra (TNT Sports)
19.30 San Lorenzo – Estudiantes (ESPN Premium)
Sábado 4 de abril
13.30 Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
17.30 Independiente – Racing (TNT Sports/ ESPN Premium)
21.00 Rosario Central – Atlético Tucumán (TNT Sports)
Domingo 5 de abril
15.30 Gimnasia – Huracán (ESPN Premium)
18.00 River – Belgrano (TNT Sports)
20.30 Central Córdoba – Newell’s (ESPN Premium)
Lunes 6 de abril
19.00 Argentinos – Banfield (ESPN Premium)
21.15 Instituto – Defensa y Justicia (TNT Sports)
Fecha 14
Viernes 10 de abril
21.00 Belgrano -Aldosivi (TNT Sports)
Sábado 11 de abril
15.00 Deportivo Riestra – Instituto (TNT Sports)
17.15 Estudiantes – Unión (TNT Sports)
17.15 Ind. Rivadavia Mza. – Argentinos (ESPN Premium)
19.30 Boca – Independiente (TNT Sports)
21.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central (ESPN Premium)
Domingo 12 de abril
15.00 Newell’s – San Lorenzo (ESPN Premium)
15.00 Platense – Gimnasia (Mza.) (TNT Sports)
17.30 Atlético Tucumán – Tigre (ESPN Premium)
17.30 Huracán – Rosario Central (TNT Sports)
20.00 Racing – River (ESPN Premium)
Lunes 13 de abril
16.30 Sarmiento – Gimnasia (TNT Sports)
16.30 Defensa y Justicia – Talleres (ESPN Premium)
19.00 Lanús – Banfield (ESPN Premium)
21.30 Vélez – Central Córdoba (TNT Sports)
Fecha 15
Viernes 17 de abril
20.30 Unión – Newell’s (ESPN Premium)
Sábado 18 de abril
15.00 Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) (ESPN Premium)
17.15 Instituto – Estudiantes (TNT Sports)
19.30 Independiente – Defensa y Justicia (ESPN Premium)
21.45 Argentinos – Atlético Tucumán (TNT Sports)
Domingo 19 de abril
13.30 Aldosivi – Racing (TNT Sports)
17.00 River – Boca (ESPN Premium/ TNT Sports)
20.30 Rosario Central – Sarmiento (ESPN Premium)
20.30 Talleres – Deportivo Riestra (TNT Sports)
Lunes 20 de abril
15.00 Barracas Central – Belgrano (ESPN Premium)
17.15 Central Córdoba – Platense (TNT Sports)
17.15 Banfield – Ind. Rivadavia Mza. (ESPN Premium)
19.30 San Lorenzo – Vélez (TNT Sports)
21.45 Gimnasia (Mza.) – Lanús (ESPN Premium)
21.45 Tigre – Huracán (TNT Sports)
Fecha 16
Jueves 23 de abril
20.00 Defensa y Justicia – Boca (ESPN Premium)
Viernes 24 de abril
17.00 Deportivo Riestra – Independiente (ESPN Premium)
19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central (TNT Sports)
19.15 Lanús – Central Córdoba (ESPN Premium)
21.30 Racing – Barracas Central (TNT Sports)
Sábado 25 de abril
14.00 Platense – San Lorenzo (ESPN Premium)
17.00 Estudiantes – Talleres (TNT Sports)
19.15 Sarmiento – Tigre (ESPN Premium)
21.30 River – Aldosivi (TNT Sports)
Domingo 26 de abril
15.00 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
17.30 Newell’s – Instituto (TNT Sports)
17.30 Belgrano – Gimnasia (ESPN Premium)
20.00 Atlético Tucumán – Banfield (ESPN Premium)
Lunes 27 de abril
18.45 Vélez – Unión (TNT Sports)
21.00 Huracán – Argentinos (ESPN Premium)
