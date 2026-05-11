Mundial 2026: ¿Qué días juega Argentina? El calendario oficial para anotarse las fechas

Ya se empieza a palpitar el Mundial 2026 y este es el calendario oficial de la FIFA : qué días juega la Selección Argentina .

Según el calendario oficializado por la FIFA , El Mundial 2026 se inaugura el jueves 11 de junio de 2026 . Ese día, México -uno de los anfitriones junto a Canadá y Estados Unidos- se enfrentará a Sudáfrica por el Grupo A, en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Pero, ¿en qué días jugará la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 ?

Según lo determinó la FIFA , en estos días jugará la Selección Argentina en el Mundial 2026 :

El Gobierno Nacional anunció que la TV Pública transmitirá todos los partidos que la Selección Argentina dispute en el Mundial 2026.

Con el calendario oficial de feriados nacionales en la mano y el cronograma de la competición aprobado por la FIFA, surge un dato inquietante: el segundo partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026 se disputará en horario laborable: como lo mencionamos más arriba, ante Austria el conjunto nacional dirigido por Lionel Scaloni jugará el lunes 22 de junio a las 14 horas.

Cabe recordar que, según el calendario de feriados nacionales aprobado por el Gobierno Nacional para 2026, la jornada en la que se conmemora el paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano cae en día sábado (20/6). Y como reviste carácter de feriado inamovible, este no se traslada al lunes siguiente (22/6).

Así, para poder disfrutar del choque ante los europeos en la primera fase del Mundial 2026, a los fanáticos de la Selección Argentina no les quedará más remedio que acordar un alto en sus respectivos trabajos.

Si la Selección Argentina gana su grupo en el Mundial 2026, jugará en estos días

Más allá de que en el fútbol siempre existe el factor sorpresa, todo indica que la Selección campeona del Mundo no tendría dificultades en quedarse con el primer puesto del Grupo J. Si ello sucediese, su hoja de ruta quedaría estipulada de la siguiente manera: