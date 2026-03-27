Joaquín Panichelli rompió el silencio tras quedar afuera del Mundial 2026 por una grave lesión

Joaquín Panichelli , delantero del Racing de Estrasburgo francés, recibió uno de los peores golpes de su carrera. Mientras estaba con la Selección Argentina y se disputaba un lugar en la lista de convocados para el Mundial 2026 , el delantero se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha y quedó afuera de todo. Tras hacerse pública su situación, escribió una emotiva carta en redes.

"A veces no entiendo bien como funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie", empezó diciendo en su carta el delantero, visiblemente dolido.

"Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mí vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie. Por suerte jamás me regalaron nada. Conozco en carne propia la satisfacción de dejar todo en algo, y obtener el premio al final. La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice", sigue su breve comunicado.

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"A vivir que son 2 días. Gracias por todas las muestras de cariño", cerró con su mensaje el futbolista. El delantero (máximo goleador de la Ligue 1 con el Racing de Estrasburgo con 18 goles y cuatro asistencias en 38 partidos) fue convocado por Lionel Scaloni por el gran presente que atraviesa en Francia. Sin embargo, se perderá la doble fecha por la lesión. " Mucha fuerza, Joaco. Estamos con vos", escribió la cuenta oficial.

La grave lesión que sufrió Joaquín Panichelli y que lo deja afuera del Mundial

Lionel Scaloni sufrió un importante revés de cara a los próximos dos amistosos de la Selección argentina debido a que perdió a un jugador que está dando sus primeros pasos con el equipo campeón del mundo y buscaba hacer letra para intentar estar en la Copa del Mundo del corriente año que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas horas se confirmó que el jugador Joaquín Panicheli sufrió una importante lesión durante un entrenamiento de en el predio de Ezeiza: se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. De esta manera el sueño de sumarse a la nómina de Scaloni queda totalmente descartado.

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Fue durante la jornada de este jueves cuando el jugador se fue entre lágrimas del predio por una lesión que, en principio, aparentaba ser menor per se terminaría confirmando la lesión de tal gravedad. Debido a esto, el jugador podría perderse varios meses de fútbol y deberá iniciar una intensa recuperación física.

A pesar de la mala noticia, el cuerpo técnico se encuentra enfocado en el primero de los dos amistosos a disputar en esta fecha FIFA. En ese contexto, el posible 11 de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.