Cuál es el jugador de la Selección argentina que sufrió una grave lesión y se perdería el mundial

Un futbolista que brilla en su club sufrió una importante lesión que lo marginaría del certamen ecuménico.

Lionel Scaloni sufrió un importante revés de cara a los próximos dos amistosos de la Selección argentina debido a que perdió a un jugador que está dando sus primeros pasos con el equipo campeón del mundo y buscaba hacer letra para intentar estar en la Copa del Mundo del corriente año que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas horas se confirmó que el jugador Joaquín Panicheli sufrió una importante lesión durante un entrenamiento de en el predio de Ezeiza: se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha . De esta manera el sueño de sumarse a la nómina de Scaloni queda totalmente descartado.

Fue durante la jornada de este jueves cuando el jugador se fue entre lágrimas del predio por una lesión que, en principio, aparentaba ser menor per se terminaría confirmando la lesión de tal gravedad. Debido a esto, el jugador podría perderse varios meses de fútbol y deberá iniciar una intensa recuperación física.

Panichelli

La formación que pondría la Selección Argentina ante Mauritania

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya dirigió el primer entrenamiento en el Predio Lionel Messi y ya comenzaron a surgir nombres para el posible 11 titular de cara al partido de este viernes ante Mauritania.

Pese al poco nivel futbolístico que tiene el rival, Scaloni tendría pensado poner a sus mejores hombres desde el inicio, ya que estos serán los últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es por esto que en el arco estará Emiliano “Díbu” Martínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha Scaloni pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

scaloni lionel selección

Finalmente, en la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez o Lautaro Martínez, que pelean por una posición.

El posible 11 de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.