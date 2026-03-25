Como el padre: el sorpresivo nuevo look de Alexis Mac Allister

El mediocampista de la Selección Argentina subió una foto rapado y las reacciones fueron de todo tipo.

Alexis Mac Allister llamó la atención en la previa del amistoso de la Selección Argentina ante Mauritania, pero no por una cuestión futbolística. En su llegada al predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el mediocampista sorprendió con un cambio de look rotundo: apareció rapado y rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El propio volante del Liverpool se tomó con humor la comparación familiar y compartió un posteo en sus redes con una frase que resumió todo: se mostró muy parecido a su papá, Carlos Mac Allister, y dejó en claro que el nuevo estilo no pasó inadvertido. La publicación enseguida se llenó de comentarios por el fuerte parecido entre ambos.

Entre las respuestas aparecieron también reacciones de su entorno más cercano. Su hermano Francis se sumó a las bromas con un mensaje celebrando el corte, mientras que varios fanáticos se sorprendieron por el cambio y hasta especularon con un posible tratamiento capilar.

Más allá del revuelo por la imagen, Mac Allister ya trabaja con la mira puesta en volver a sumar minutos con la Selección argentina. En esta fecha FIFA, el mediocampista busca meterse de lleno en la preparación rumbo al Mundial 2026, ahora con un look renovado que no tardó en hacerse viral.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Mauritania en La Bombonera

La Selección argentina ya afrontó el primero de sus entrenamientos anteriores a los amistosos que disputará en la siguiente fecha FIFA.

El seleccionado practicó con algunas novedades: los defensores Lucas Martínez Quarta y Agustín Giay, el mediocampista Franco Mastantuono y el delantero Joaquín Panichelli se sumaron a la convocatoria en las últimas horas.

De cara a una doble fecha de amistosos que tuvo que ser organizada de última hora ante la suspensión de la Finalissima, que hubiera enfrentado a la Selección argentina con su par español el viernes 27 de marzo, el combinado argentino terminará midiéndose con dos rivales africanos sin historia en la Copa del Mundo: Mauritania y Zambia.

Alistando al equipo para enfrentar a los rivales mencionados, el entrenador Lionel Scaloni dirigió el entrenamiento de la Selección argentina buscando además terminar de conformar el plantel para completar la prelista de buena fe, de hasta 35 jugadores, la cual deberá ser confirmada el 11 de mayo.

Además, la lista de convocados original, oficializada el 18 de marzo, tuvo que sufrir algunas modificaciones.

Luego de la integración de los prometedores Franco Mastantuono, mediocampista del Real Madrid, y Joaquín Panichelli, delantero del Racing de Estrasburgo y máximo goleador de la liga francesa, se dieron dos nuevas incorporaciones: el lateral Agustín Giay y el central Lucas Martínez Quarta, para suplir las lesiones de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, en sus mismos puestos respectivamente.

La Selección continuará con las prácticas, en turno vespertino, hasta el jueves 26 de marzo, para luego medirse con Mauritania el viernes 27, en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como “La Bombonera” a las 20:15. Además, el amistoso siguiente ante Zambia tendrá lugar en el mismo recinto y horario, el martes 31.