Bombazo: la Selección argentina podrá contar con una figura que iba a perderse el debut mundialista

Tras la noticia negativa sobre la sanción a Gianluca Prestianni que complica su presencia en el mundial, Scaloni recibió una noticia favorable de cara al debut.

Lionel Scaloni empieza a definir la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026 y ya piensa en un equipo titular que pondrá en el debut de la Selección argentina que tendrá, para colmo, el mote de ser el último campeón del certamen hará que el equipo tenga que salir a la cancha para defender el título. Pensando en el certamen, el entrenador recibió una noticia positiva tras la negativa que había recibido por la sanción de Gianluca Prestianni.

En las últimas horas el entrenador recibió una gran noticia pensando en el equipo que plantará el 16 de junio cuando debute ante Argelia, debido a que un jugador que en principio estaba suspendido para el primer partido de la cita mundialista, podrá estar presente en el equipo desde primer momento.

El jugador Nicolás Otamendi recibió una amnistía de la FIFA tras su expulsión frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias, por lo que podrá estar en el debut mundialista. Cabe recordar que el jugador fue expulsado en mencionado encuentro e iba a cumplir la sanción ante España en la Finalissima que luego se terminaría suspendiendo.

Otamendi Selección

Ante este panorama, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pidió la amnistía, y fue notificado este viernes por la mañana con la afirmativa por lo que Scaloni contará con el jugador de 38 años que jugará su última Copa del Mundo.

El comunicado con el que había anunciado el pedido

"La Asociación del Fútbol Argentino mediante su presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol", dijola Asociación en un pedido que tuvo el apoyo del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez y del jugador Moisés Caicedo.

Duro revés: FIFA confirmó una importante sanción para Prestianni que lo complica para ir al Mundial 2026

El sueño de Gianluca Prestianni para jugar la Copa del Mundo tomó un camino sinuoso debido a una decisión contundente que tomó la FIFA con respecto a la sanción recibida en torno a la polémica con el futbolista brasileño Vinicius Jr en un duelo de Champions League.

Una medida tomada por la FIFA fue la que puso en jaque al futbolista: el ente que regula el fútbol decidió extender a nivel mundial la sanción que recibió, haciendo que el jugador no pueda disputar los primeros partidos del Mundial 2026 en caso de que sea citado por Lionel Scaloni.

Por qué la FIFA tomó esa determinación

La medida fue tomada después de una presentación de la UEFA, quien era la única entidad que había confirmado una sanción de seis partidos de suspensión. Este miércoles por la mañana, hizo uso del artículo 70 del Código Disciplinario, por lo que la medida tendrá alcance global, en cualquier torneo que dispute.

"El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la prohibición de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga un efecto mundial. La sanción se ha extendido de acuerdo con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA”, le dijeron desde la FIFA al diario AS.

Prestianni Mbappé Real Madrid Portada

La estrategia que habría imaginado AFA para sortear la situación

Según se conoció, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían tomado la determinación de que haga cumplimiento de la sanción en los próximos amistosos que tendrá el combinado nacional, pero esta propuesta fue en vano: los encuentros amistosos no acortan sanciones debido a que no son oficiales.