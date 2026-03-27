Aún sin jugar, la Selección cayó en el ranking FIFA: el particular motivo por el que fue superado

La Scaloneta cayó en el ranking de selecciones y fue superado por una potencia del fútbol mundial.

La Selección argentina sufrió un importante revés en las últimas horas que lo hará llegar en otras condiciones a la Copa del Mundo 2026 . Lejos de tratarse de un aspecto puramente deportivo, hubo una modificación en el ranking FIFA de selecciones que perjudica a la Scaloneta.

Aún sin haber jugado en esta fecha FIFA, Argentina descendió un puesto en la lista para pasar a al último puesto del podio. Esto se debe a que Francia sumó 3.96 puntos importantes debido la victoria a Brasil en un amistoso por 2-1 y alcanzó los 1873.96 unidades , superando a la Scaloneta.

Por su parte, el seleccionado tiene 1873.33 puntos detrás de España y Francia en el podio. Por su parte la Selección brasileña también sufrió consecuencias por la derrota y terminó cayendo al sexto puesto del ranking, profundizando un problema que atrae desde hace tiempo.

Selección entrenamiento portada

Cuál es el jugador de la Selección argentina que sufrió una grave lesión y se perdería el mundial

Lionel Scaloni sufrió un importante revés de cara a los próximos dos amistosos de la Selección argentina debido a que perdió a un jugador que está dando sus primeros pasos con el equipo campeón del mundo y buscaba hacer letra para intentar estar en la Copa del Mundo del corriente año que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas horas se confirmó que el jugador Joaquín Panicheli sufrió una importante lesión durante un entrenamiento de en el predio de Ezeiza: se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. De esta manera el sueño de sumarse a la nómina de Scaloni queda totalmente descartado.

Fue durante la jornada de este jueves cuando el jugador se fue entre lágrimas del predio por una lesión que, en principio, aparentaba ser menor per se terminaría confirmando la lesión de tal gravedad. Debido a esto, el jugador podría perderse varios meses de fútbol y deberá iniciar una intensa recuperación física.

Panichelli

Quién es la joya de Boca que cumplió su sueño de entrenar con Messi en la Selección: "Único"

La Selección argentina está en el territorio nacional para disputar dos amistosos preparatorios para empezar a despedirse de cara a la Copa del Mundo donde defenderá el título conseguido en 2022. El equipo conducido por Lionel Scaloni entrena en el predio de Ezeiza junto a otras categorías del seleccionado.

En paralelo a ellos la Selección sub 20 enfrentará a Estados Unidos en un amistoso que se disputará en el mismo predio, y allí entre los convocados aparece el nombre de Tomás Aranda, el juvenil de Boca que brilla en el primer equipo de su club y en la victoria 2-0 ante Instituto anotó su primer tanto. Grandes noticias para el joven futbolista.

Más allá de estas situaciones, en el entrenamiento vivió un momento más que especial: compartió entrenamiento con la mayor, se sacó foto con Leandro Paredes a quien cruza en el Boca Predio y pudo tomarse una fotografía también con Lionel Messi, uno de sus ídolos.

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"Momentos únicos", escribió el jugador en su cuenta junto a la foto con Messi, Paredes y parte del plantel de la Scaloneta.