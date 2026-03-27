La imagen de Rodrigo De Paul que preocupó a todos de cara al Mundial 2026

Rodrigo De Paul encendió las alarmas en la previa del amistoso que la Selección Argentina afrontará frente a Mauritania en La Bombonera. Todo es debido a una contusión muscular en la pierna izquierda del mediocampista, lesión provocada tras un fuerte golpe que recibió durante el encuentro de Inter Miami ante Nashville SC por la Concachampions .

El mediocampista subió una foto a su cuenta de Instagram que desató la preocupación: mostró el extenso hematoma en el posterior de su pierna izquierda durante el entrenamiento de la Selección en Ezeiza y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

El volante argentino compartió una serie de imágenes en las que se lo pudo observar en medio de la práctica del elenco nacional, acompañado por Lionel Messi y Leandro Paredes y se limitó a acompañar la publicación solamente con un emoji de corazón azul. Aunque todas las miradas quedaron sobre el moretón.

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Previamente, el ex Racing, Udinese y Atlético de Madrid ya se había perdido el partido de la MLS frente al New York City, decisión que Inter Miami atribuyó a precaución por un fuerte golpe. “El jugador Rodrigo De Paul presenta una contusión muscular en la pierna izquierda fruto de un golpe recibido en el último partido ante Nashville. Será baja para el encuentro de mañana ante NY City por precaución", había explicado el elenco de Florida.

La lesión de Rodrigo De Paul

El inconveniente físico de Rodrigo De Paul no es el único que le genera preocupaciones a Lionel Scaloni de cara al duelo con el conjunto africano. La grave lesión de Joaquín Panichelli durante un entrenamiento de la Selección Argentina encendido las alarmas. El futbolista sufrió la rotura del ligamento cruzado en su rodilla derecha y se perderá el Mundial 2026. El delantero cordobés, atravesaba un momento destacado en el Racing de Estrasburgo y lidera la tabla de goleadores de la Ligue 1 de Francia con 16 tantos.

El infortunio físico modifica los planes de Scaloni, quien buscaba alternativas para fortalecer el ataque, más allá de la dupla habitual formada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El estratega argentino mantiene la rotación y ha probado durante los entrenamientos a jugadores como Nico Paz y Giuliano Simeone junto a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que la presencia Nicolás Otamendi está seriamente en dudas por una molestia física.

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Los futbolistas que no reciban minutos ante Mauritania participarán en un enfrentamiento de preparación frente a la Selección Sub 20 el sábado. El siguiente compromiso será el martes 31 de marzo frente a Zambia, también en la Bombonera. El cuerpo técnico utilizará estos exámenes previos para definir la lista final de 26 jugadores que integrarán la delegación para el Mundial. El 11 de mayo, el equipo técnico debe entregar una preselección compuesta por entre 35 y 55 jugadores. La FIFA fijó la ventana de preparación entre el 1 y el 9 de junio, antes del inicio oficial de la Copa del Mundo, el 11 del mismo mes.

Kansas será el punto de encuentro para los integrantes de la selección argentina, que se reunirán allí desde el 30 de mayo, fecha en la que se oficializará la lista definitiva de convocados. Ese mismo día, la Albiceleste, actual campeona mundial y doble campeona de América, comenzará su concentración en la ciudad elegida como base, manteniendo el objetivo de seguir sumando títulos. El debut argentino está programado para el 16 de ese mes frente a la selección de Argelia; el grupo también incluye a Austria y Jordania como rivales. Además, antes del inicio de la competencia, están previstos encuentros amistosos contra Honduras y Serbia.