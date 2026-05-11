Sorpresa: Scaloni puso a Tomás Aranda y Santiago Beltrán en la prelista para el Mundial

El técnico de la selección nacional eligió 55 jugadores que tienen chances de entrar entre los 26 que finalmente irán a la Copa del Mundo.

Furiosa actualidad. El cuerpo técnico de la Selección argentina , encabezado por Lionel Scaloni , envió formalmente a la FIFA la prelista oficial para el Mundial 2026 , que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

En la nómina sorprenden las presencias del arquero Santiago Beltrán , de River, además de Milton Delgado y Tomás Aranda, de Boca, entre otros.

El pibe del Millo fue el héroe en la clasificación de su equipo por penales en octavos de final del Apertura doméstico ante San Lorenzo, el noche del domingo. Horas después recibió la noticia de que está en la prelista.

beltrán river

Otros que sorprenden con su presencia en la lista, por diferentes razones, son: Aníbal Moreno (River), Lautaro Di Lollo (Boca), Germán Pezzella (River), Zaid Romero (Getafe), Claudio Echeverri (Girona) y Mateo Pellegrino (Parma).

No forma parte de la nómina Paulo Dybala, que ha sufrido muchas lesiones en los últimos dos años.

La actividad para la Selección argentina en el Mundial 2026 comenzará el martes 16 de junio, cuando se enfrente con Argelia por la primera fecha del Grupo J.

La fecha límite que tiene Scaloni para presentar la lista definitiva de 26 jugadores es el 30 de mayo, 12 días antes del inicio de la competencia.

La prelista que presentó Scaloni

Arqueros:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

Defensores:

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

Mediocampistas:

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

Delanteros: