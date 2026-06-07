Fuerte suba de los ingresos para el gobierno de Rolando Figueroa en mayo

Las regalías dejaron un número récord, consolidándose como la principal fuente de recursos, seguida por la recaudación local de impuestos provinciales y los fondos de origen nacional.

La economía de la provincia se sigue sosteniendo en los recursos propios, con fuerte impulso de las regalías.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en mayo ingresos por un total de 685.309 millones de pesos , producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional. Esto dio una suba desde el punto de vista real, que surge de contrastar ese número con la inflación, del orden del 36,8% por ciento .

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos de unos 108 mil millones de pesos más que lo recaudado en abril. Y la continuidad de una tendencia que se consolida: la economía de la provincia se sostiene en base a lo que surge de los recursos propios, traccionado esto por la actividad petrolera.

Los datos, dados a conocer por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías , más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 349.777 millones de pesos.

Gran aporte de las regalías petroleras

El aumento desde el punto de vista nominal fue de 128,9 por ciento pero implica una suba real enorme en porcentaje, con relación a mayo del año pasado, alcanzando el 71,8% (el mes pasado ese comparativo interanual fue del 38,3 por ciento).

Las regalías de petróleo dejaron 292 mil millones de pesos, en una escalada ascendente que había alcanzado su pico en abril ($252 mil millones) y que ahora fue superado. A su vez, las de gas totalizaron poco más de 51 mil millones.

El Ministerio de Economía sigue con atención las fluctuaciones del dólar.

En cuanto a los recursos provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario) estos se mantienen, tanto en millones de pesos como en porcentaje, como la segunda fuente de ingresos de la provincia. Se ubicaron en 204.009 millones de pesos, con una variación positiva real del 15,2 por ciento (más del doble que la relación interanual de abril) y de 11,6% en comparación con ese mes pero de este año.

Fondos nacionales por primera vez arriba

Respecto a los fondos que envía el gobierno nacional vale recordar que los cuatro primeros meses de este año habían dado en baja y ahora en mayo se mostraron en alza. Con una aclaración: no se trató de una mejora en la distribución o una suba de la masa de recursos coparticipables que el gobierno del presidente Javier Milei gira a las distintas jurisdicciones del país, sino que se dio por el comportamiento del impuesto a las Ganancias, cuya recaudación creció el mes pasado 26,1% en términos reales, a raíz del vencimiento anual en los balances de sociedades.

Este tributo es el que alimenta la masa coparticipable y, en consecuencia, su recuperación incidió de manera directa en los fondos que recibieron las provincias.

Ministerio de Economía de Neuquén Sebastián Fariña Petersen

Con todo esto, en mayo por coparticipación se le giraron a Neuquén 112 mil millones de pesos (el doble que en abril), mientras que a través de otros regímenes llegaron $19.500 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 51 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (29,8%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional, que significaron, pese a la suba de este mes, tan solo el 19,2 por ciento del total de fondos que percibe la provincia de Neuquén.