Cumplió su sueño: Franco Colapinto conoció a Lionel Messi en Miami

El piloto argentino de la Fórmula 1 visitó al astro de la selección y a Rodrigo De Paul en el predio del Inter de Miami.

Franco Colapinto cumplió uno de sus mayores deseos fuera del automovilismo: se encontró con Lionel Messi en Miami . La reunión, que también incluyó a Rodrigo De Paul , tuvo lugar en el centro de entrenamiento del Inter y rápidamente revolucionó a los fanáticos argentinos en redes sociales.

Las fotos del encuentro entre Messi, Colapinto y De Paul se viralizaron en cuestión de horas, por la cuenta oficial de YPF, que es sponsor de los tres deportistas, y fueron recibidas como una postal histórica para el deporte nacional: en un mismo escenario se juntaron referentes de la Fórmula 1 y del fútbol mundial, despertando orgullo y emoción entre los seguidores.

El piloto de Fórmula 1, que viene de revolucionar el país con la exhibición que realizó en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, había hablado en días previos sobre la posibilidad de conocer al capitán de la selección argentina de fútbol.

Colapinto, aunque se había mostrado interesado en un encuentro, fue claro al manifestar que quería que se diera "de forma natural" y no como "una campaña de marketing", por la incomodidad que eso representaría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2048413617712759247?s=20&partner=&hide_thread=false "LLEVO EL HELADO, JA"



Colapinto habló sobre la posibilidad de conocer a Messi durante el Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo



"¿Un asado con el 10 en Miami? No sé, yo no organizo nada. Me da cosa. Tengo muchas ganas de conocerlo desde hace mucho, pero quiero que… pic.twitter.com/VvQ8V9WKpE — Diario Olé (@DiarioOle) April 26, 2026

El contexto era el ideal, ya que se correrá el Gran Premio de Miami, y se había especulado ampliamente con una supuesta invitación para Messi de parte del box del argentino.

Finalmente, el encuentro se dio en el predio de entrenamiento del Inter de Miami, con la presencia también de Rodrigo de Paul, aunque no se descarta que puedan estar en la carrera del domingo acompañando al piloto argentino de Alpine.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TinoCLeclerc/status/2049219327568556453?s=20&partner=&hide_thread=false Hace casi un año salió una foto de Messi con un casco de Colapinto.



Hoy salió la foto de ellos DOS JUNTOS.



pic.twitter.com/BlMMsgfJHX — Tino (@TinoCLeclerc) April 28, 2026

El tremendo récord de asistencia que rompió Colapinto en Buenos Aires

El automovilismo argentino, de la mano de Franco Colapinto, vivió este domingo una jornada histórica en las calles de la ciudad de Buenos Aires. El piloto de Fórmula 1 encabezó un multitudinario Road Show que reunió a más de 600 mil personas en el barrio de Palermo y marcó un récord de asistencia para este tipo de eventos del deporte motor.

El piloto de Alpine fue el gran protagonista de la jornada dominical con una exhibición que devolvió un monoplaza de Fórmula 1 al país después de 14 años. A lo largo de la jornada, manejó un Lotus E20 de 2012 ploteado con los colores de la escudería francesa y también la histórica "Flecha de Plata", el Mercedes-Benz W196 con el que Juan Manuel Fangio se consagró campeón en los temporadas de 1954 y 1955.

La magnitud de la convocatoria no solo superó el récord previo de exhibiciones urbanas, establecido en Londres en 2004 con 500 mil personas que en aquella oportunidad se acercaron a disfrutar de figuras como Jenson Button, Nigel Mansell, David Coulthard y Juan Pablo Montoya, sino que también dejó atrás un hito histórico de la categoría: el Gran Premio de Australia de 1995, que había convocado a 520 mil espectadores a lo largo de todo un fin de semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2048718814141903352?s=20&partner=&hide_thread=false 600.000 personas alentando a Franco en las calles de Buenos Aires… Gracias totales



-



600,000 of you supporting Franco on the streets of Buenos Aires... Thank you, Team pic.twitter.com/yNyI1k78SJ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 27, 2026

Tras un fin de semana lleno de emociones por haber estado rodeado de su gente en el país, Colapinto volverá al ruedo en Miami, en busca de un resultado que mejore la buena temporada que viene realizando.