Impresionante: la extraordinaria atajada del Dibu Martínez que le dio un triunfazo al Aston Villa

El Aston Villa consiguió un triunfo dramático por 4-3 ante Sunderland en Villa Park, pero más allá del gol agónico de Tammy Abraham, una de las imágenes de la jornada la dejó el Dibu Martínez , con una atajada extraordinaria que terminó siendo decisiva para sostener la victoria. El arquero argentino volvió a ser figura en un partido cargado de emociones y apareció en el momento más crítico para evitar lo que parecía un empate inevitable en el cierre .

El equipo de Unai Emery construyó una ventaja importante con dos goles de Ollie Watkins y otro de Morgan Rogers, pero la visita reaccionó sobre el final y logró igualar 3-3 con dos tantos en apenas un minuto , sembrando incertidumbre en Birmingham. En medio del desconcierto, los Villanos encontraron el 4-3 en tiempo de descuento gracias a Abraham, aunque todavía quedaba una última amenaza que tendría al campeón del mundo como protagonista absoluto.

Ya en los instantes finales, los Black Cats contaron con una chance clarísima para volver a empatar, pero el golero ex Getafe respondió con una intervención de altísimo nivel que desató la ovación de todo el estadio. Con reflejos notables, el bicampeón de América evitó el gol en una jugada que muchos ya daban por terminada y sostuvo tres puntos que pueden valer una clasificación a la próxima Champions League. La salvada fue celebrada casi como un tanto y rápidamente se volvió viral.

El gran momento del Dibu Martínez que puede llevar al Villa a la Champions

No fue una aparición aislada. A lo largo de la temporada, el ex Arsenal volvió a consolidarse como una pieza central en el esquema del DT español, y este domingo volvió a demostrar por qué es uno de los arqueros más determinantes del fútbol europeo. El triunfo dejó al conjunto de Birmingham en el cuarto puesto con 58 puntos, afianzado en zona de acceso a la Orejona y aprovechando tropiezos de rivales directos como Chelsea y Brentford.

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Con cinco fechas por delante, el Villa quedó muy bien posicionado para cumplir un objetivo que hace pocos años parecía inalcanzable y que hoy aparece cada vez más cerca, una vez más. La actuación también volvió a poner al Dibu en el centro de los elogios en Inglaterra, donde su capacidad para aparecer en escenarios límite se convirtió en una marca registrada. La acción que sostuvo la victoria fue la del arquero argentino, autor de una salvada que ya muchos ubican entre las mejores de su temporada.