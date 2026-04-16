Insólita eliminatoria en Europa League: Betis pasó de festejar el 3-0 a caer por 4-2 y quedar eliminado

El conjunto español fue eliminado de la competencia europea por el Sporting Braga, que jugará las semifinales del certamen.

Se definieron los cuatro semifinalistas de la Europa League , que no tendrá a Betis entre ellos, tras una remontada insólita que le propinó el Sporting Braga: caía 2-0 en los primeros treinta minutos, pero varios regalos de la defensa española revirtieron la serie a favor de los portugueses.

En el medio hubo un quiebre en el partido: Betis marcó el 3-0, que festejó alocadamente y ponía la serie 4-1 a su favor, pero un fino offside en el inicio de la jugada decretó que sea anulado, comenzando la debacle de los sevillanos.

Así fue la remontada que sufrió el Betis en la Europa League

El partido no podría haber empezado mejor para el Betis, que venía de empatar 1-1 en Portugal, y a los 13 minutos del primer tiempo, ya ganaba 1-0 por el gol del brasilero Antony.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044857682604052803?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡ANTONY AL RESCATE!! El brasileño cabeceó con lo justo y marcó el 1-0 del Betis (2-1 global) ante SC Braga. ¡Con este resultado, el conjunto español se mete en semis!



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Luego de eso, a los 26 minutos, Abde Ezzalzouli ponía el 2-0, que significaba el 3-1 en el global. Tan solo tres minutos después fue el gol anulado al mismo futbolista, cerrando una media hora intensa para los españoles.

Pero en ese momento empezó la debacle del Betis, que unos minutos antes del final de la primera parte le regaló un gol insólito al Braga: dos defensores se chocaron al intentar despejar la pelota y le dejaron servido el descuento a Pau Victor.

Esto hizo que el Braga salga con todo en el segundo tiempo, poniendo el 2-2 en tan solo cuatro minutos del segundo tiempo, tras una mala salida del arquero del local, y un cabezazo certero de Carvalho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044872229331120207?s=20&partner=&hide_thread=false ¿A DÓNDE SALIÓ PAU LÓPEZ? Vitor Carvalho anticipó al arquero de Betis y anotó el 2-2 de Braga en La Cartuja.



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El 3-2 llegó tras un evitable penal de la defensa del Betis, y una buena definición de Ricardo Horta, que a los 53 minutos ponía a los portugueses en ventaja en la serie.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044872943629443127?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡VOLVIERON DEL VESTUARIO CON TODO!! En 8 minutos del ST, Ricardo Horta no falló y anotó el gol de la remontada para Braga vs. Betis. ¡4-3 en la serie para los portugueses!



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El 4-2 final, que fue el 5-3 de la serie, llegó a los 73 minutos en los pies de Gorby, que con un fuerte derechazo desde la medialuna decretaba el pase del Braga a la semifinal de la Europa League.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044878349059641537?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡CÓMO LA AGARRÓ!! ¡GOLAZO de Gorby para que Braga pase del 0-2 al 4-2 vs. Betis en los Cuartos de la #UELxESPN!



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Los hinchas del Betis, enojados por el flojo rendimiento de su equipo en el segundo tiempo, permitiendo muchos errores que terminaron en la remontada visitante, se terminaron retirando minutos antes del final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2044881338247856325?s=20&partner=&hide_thread=false Betis pasó de estar ganando la serie vs. Braga 3-1 a perder 3-5 a poco para el final... ¡Los hinchas comienzan a dejar el estadio!



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Así serán las semifinales de la Europa League

El Braga, que clasificó tras eliminar al Betis, enfrentará al Friburgo, que destruyó al Celta de Vigo en su serie de cuartos de final. La ida será el 30 de abril en Alemania y la vuelta el 7 de mayo en Portugal.

Por la otra parte del cuadro, habrá duelo inglés: el Nottingham Forest dio la sorpresa y eliminó al Porto, clasificando a las semifinales, donde enfrentará al Aston Villa, que venció 4-0 a Bolonia, decretando el 7-1 en la serie.

Para los villanos, volvió a jugar el Dibu Martínez, tras tener una molestia el último fin de semana, y marcó uno de los goles el delantero argentino, Emiliano Buendía. Las fechas de esta serie serán las mismas que las del otro lado del cuadro, con el Aston Villa definiendo de local en la vuelta, en el Villa Park