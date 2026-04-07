En España dicen que borraron a un jugador colombiano por salir con la hija de un ídolo del club

Se trata de un equipo que tiene a tres argentinos en sus filas y es animador de la Liga en los últimos años.

Uno de los casos curiosos del fútbol en España involucra a un ídolo de uno de los clubes de primera. En las últimas semanas, crecieron los rumores sobre un posible vínculo amoroso entre Daniela Sánchez, hija del exfutbolista Joaquín Sánchez , y el jugador colombiano del Real Betis, Nelson Deossa . Lo que llamó la atención no fue solo el supuesto romance, sino la repentina falta de minutos del mediocampista en los últimos cuatro partidos oficiales del equipo verdiblanco.

Deossa, de 26 años, no ha vuelto a pisar el campo desde que jugó apenas 11 minutos en la ida de los octavos de final de la Europa League ante el Panathinaikos.

Su ausencia en los encuentros frente a Celta, Athletic Bilbao, Espanyol y el propio Panathinaikos encendió las alarmas entre los aficionados y la prensa española, que comenzaron a especular con posibles motivos extradeportivos.

deossa daniela sánchez

En plataformas como X (antes Twitter), muchos usuarios sugieren que el colombiano habría sido apartado del equipo por su relación con Daniela Sánchez. También se mencionó que Deossa habría sido visto con frecuencia en discotecas de Sevilla tras algunas derrotas del Betis.

En el equipo español juegan los argentinos Giovani Lo Celso, Valentín Gómez y Ezequiel "Chimy" Ávila.

Betis gastó una moneda importante en el jugador

El club invirtió más de 13 millones de euros para fichar a Deossa desde el Monterrey, donde tuvo una destacada actuación en el último Mundial de Clubes: disputó los cuatro partidos del equipo mexicano, marcó un gol al Urawa Red Diamonds y fue eliminado en octavos por el Borussia Dortmund. Sin embargo, hoy el entrenador Manuel Pellegrini parece preferir a otros volantes como Sofyan Amrabat, Marc Roca o Sergi Altimira.

Así fue presentado en redes sociales el año pasado.

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Le queda bien bacana. pic.twitter.com/R6UeJGODNe — Real Betis Balompié (@RealBetis) August 4, 2025

Ni el técnico ni la directiva del Betis han dado explicaciones oficiales. Los involucrados, en cambio, rompieron el silencio en Instagram.

Daniela publicó una foto en la playa con un bostezo emoji y escribió: “La gente no sabe qué hacer con su vida, pero con la tuya lo tienen todo muy claro”.

Deossa, por su parte, compartió un fragmento de “El Patrón del Mal” con la frase: “Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen de uno. Eso es buena fama”, y agregó: “Cualquier cosa hablan ya”.

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Los números del jugador dan para pensar

Hasta antes de este bache, Deossa había participado en 12 de los primeros 15 partidos del Betis en 2026. El mediocampista, oriundo de Manizales y surgido en Atlético Huila, tuvo un breve paso por Estudiantes de La Plata (2022) y acumula 19 encuentros y una asistencia con la camiseta bética. Su contrato con el club se extiende hasta mediados de 2030.

El Betis, que viene de empatar 0-0 como local ante el Espanyol, ocupa el quinto puesto en la liga española (puesto de acceso a Europa League). En el plano continental, se medirá al Sporting Braga por los cuartos de final de la Europa League, con Deossa convocado en la lista de 22 jugadores. El partido de ida será mañana en Portugal, mientras que el próximo compromiso doméstico será ante Osasuna el domingo.