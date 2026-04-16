Los arqueros que tiene visto Boca para el próximo mercado de pases

En la goleada de Boca al Barcelona de Guayaquil, por 3 a 0, en el encuentro correspondiente a la fase de grupos de Copa Libertadores, Agustín Marchesín se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y probablemente no vuelva a atajar en lo que queda del año. En ese contexto, Juan Román Riquelme junto a Marcelo Delgado empezaron a mirar al mercado en busca de algún reemplazante, al mismo tiempo que ratificaron a Leandro Brey hasta el final de este semestre.

Existen varias opciones dentro del mercado local e internacional. Será el presidente boquense el que deba definir las características y condiciones por las que apostará a la hora de fichar a un competidor de un Brey que, a priori, seguirá como titular mientras que Javier García será su suplente. Esta decisión estuvo basada en dos cuestiones: 1) Boca tiene encaminada su clasificación a los octavos de la Libertadores gracias a los 6 puntos que ya logró en su zona y un resultado positivo ante River el fin de semana le haría poner un pie en la próxima ronda del Apertura; y 2) a dos meses del inicio del mercado, era difícil que algún club se desprenda de uno de sus goleros y, llegado el caso, su cotización hubiera sido más elevada por estar en pleno período de competición.

La primera opción que surge para Boca es Tomás Marchiori . El arquero de 30 años supo ser figura en Vélez, pero perdió el puesto con el colombiano Álvaro Montero. Hace algunas semanas recibió un sondeo de Newell’s, que lo buscó por la lesión de Gabriel Arias, pero su transferencia no prosperó. Los de Liniers lo adquirieron por una suma superior al millón de dólares y, aunque Guillermo Barros Schelotto no quiere perder una alternativa en el arco, la dirigencia velezana no vería con malos ojos desprenderse de un guardameta suplente si la oferta es potable. Tiene contrato hasta 2028.

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El segundo nombre que surge también es del fútbol argentino: Nahuel Losada. El golero de 32 años, formado en la cantera de Estudiantes de La Plata que encontró su lugar en Belgrano de Córdoba y se potenció en Lanús, donde fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana y Recopa recientes. Su vínculo en el Granate fue renovado hace poco y también expira en 2028. La directiva comandada por Nicolás Russo no lo “regalará”, pero sabe que será difícil retenerlo en el próximo mercado si aparece una propuesta que sea redituable para la institución y un futbolista que, por caso, estuvo cerca de ser transferido al Inter Miami. Tiene una cláusula de salida de 5 millones de dólares.

Los nombres de selección que aparecen en la lista

De esta lista también forman parte arqueros de Selección Nacional. Son los casos del campeón del mundo Gerónimo Rulli y de Walter Benítez, quien probablemente figure en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 aunque a esta hora tiene pocas chances de integrar la lista definitiva.

No sería la primera vez que el apellido Rulli sea vinculado a Boca, ya que en mercados anteriores también había sido sondeado. Identificado con Estudiantes de La Plata, el golero de 32 años es titular en Olympique de Marsella y primer suplente del Dibu Martínez en la Albiceleste. Su contrato con el club francés, que desembolsó alrededor de 3 millones de euros por su ficha, vence a mediados de 2027, por lo que no sería descabellado que Boca formalizara una propuesta para quedarse con sus servicios luego de la Copa del Mundo.

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Finalmente en el horizonte también aparece Walter Benítez, chaqueño de 33 años que está en la órbita de Scaloni, surgió futbolísticamente en Quilmes y cimentó una carrera en el fútbol europeo con los buzos de Niza de Francia y PSV Eindhoven de Países Bajos, antes de recalar desde la temporada pasada en Crystal Palace, donde es suplente de Dean Henderson. Su falta de continuidad puede representar una posibilidad para Boca, aunque la extensión de su contrato (2028) no haría tan sencilla una operación. Y ni hablar la remuneración pretendida, ya que los números de la Premier League distan mucho de los de la Liga Profesional.