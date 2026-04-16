Cuál es el interés de un gigante europeo por Paulo Dybala que pone en jaque el sueño de Boca

Otro club importante estaría dispuesto a fichar al cordobés con el que sueña Boca para pelear por la Libertadores. Las posibilidades de que no llegue al xeneize.

La séptima Copa Libertadores es la obsesión que, para bien o mal, Boca tiene desde hace tiempo debido a que no logra alzar el título desde 2007, cuando su actual presidente Juan Román Riquelme era jugador. Para intentar soñar con el logro, trajo a Leandro Paredes y puso entre sus objetivos otra obsesión con nombre propio: Paulo Dybala , la joya que busca como refuerzo.

Los coqueteos son constantes pero la realidad marca que por el momento los caminos de ambos van por separados, por el vínculo que mantiene el jugador con la Roma. Aunque julio puede ser un mes clave en las negociaciones debido a que termina su contrato con el elenco italiano, lo que podría facilitar las negociaciones entre las partes.

En el medio del camino surgen distintos nombres que asustan al elenco de La Ribera debido a que clubes de renombre quieren quedarse con el jugador campeón del mundo, tanto es así que en las últimas horas sonó un club gigante para acercarle una propuesta convincente y hacerse de sus servicios. Los rumores indican que el Milan estaría dispuesto a ficharlo debido a que no tendría que pagar por su salida y podría darle un contrato similar al que tiene con la Roma, club que en caso de renovarle le propondría una importante rebaja salarial.

Dybala Roma

Según afirmó el medio Corriere dello Sport, Paulo estaría priorizando continuar en elite de la Serie A, aunque no está confirmado oficialmente por parte del jugador. En las últimas semanas los rumores de un posible regreso a la Argentina tomaron fuerza debido a un proyecto laboral de su pareja Oriana Sabatini.

La decisión que tomó Boca tras la lesión de Marchesín: ¿llegará otro arquero?

El martes por la noche Boca ganó, gustó y goleó en La Bombonera durante el partido por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador. Sin embargo, no todo fue alegría por la lesión del arquero Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha.

El ex Lanús debió ser sustituido apenas a los 13 minutos del primer tiempo, luego de una salida en la que su rodilla quedó trabada y cayó inmediatamente al piso advirtiendo lo que había pasado. De sus propios labios se pudo leer la frase "me rompí", algo que luego sería confirmado con el parte médico que difundió el club en la mañana del miércoles.

Leandro Brey se hizo cargo del arco en la victoria por 3 a 0, donde pudo mantener la valla invicta, aunque sin ser exigido por el equipo visitante. En partidos anteriores, el rendimiento del joven arquero dejó dudas entre los hinchas y esa situación abrió la incógnita: ¿Boca aprovechará la lesión de Marchesín para incorporar otro arquero?

Agustín Marchesín

Agustín Marchesín tendrá al menos 7 meses de recuperación, por lo que se perdería todo lo que resta del año. Esa grave lesión le da la posibilidad al Xeneize de fichar a pesar de que el mercado de pases haya cerrado, pero la decisión de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme sería darle la oportunidad a Brey al menos ante junio.

El rendimiento del juvenil definirá si en el próximo mercado de pases Boca sale en búsqueda de un arquero, algo que resultaría lógico si el club de la Ribera continúa en carrera por la Copa Libertadores. Meses atrás se mencionaron nombres como Gerónimo Rulli, Rodrigo Rey y Nahuel Losada, entre otros.

¿Qué dicen los reglamentos sobre las posibilidades de Boca para fichar un reemplazo?

Boca sí puede contratar a otro arquero para la Copa, por lo que no está obligado a jugar solo con los suplentes actuales (como Leandro Brey). Si el Consejo de Fútbol decide que necesita experiencia para lo que queda de la fase de grupos y los posibles octavos de final, el reglamento de la Conmebol lo ampara totalmente, siempre que cumpla con la presentación de los estudios médicos de Marchesín ante la sede en Luque, Paraguay.

Según el reglamento, la sustitución de un arquero por lesión grave se puede realizar en cualquier fase del torneo (desde fase de grupos hasta la final) y se debe realizar hasta 24 horas antes del siguiente partido para que pueda ser de la partida. El nuevo arquero deberá utilizar el mismo número de camiseta que el jugador sustituido (en este caso, el que usaba Marchesín).

Entonces, para la Copa Libertadores, Boca puede contratar a un arquero de otro club incluso si jugó la fase previa de la Copa, aunque hay restricciones si ya jugó fase de grupos para otro equipo en la misma edición, según el manual de competición vigente.

Para el Torneo Apertura, al ser una lesión que demanda más de 4 meses de recuperación, la AFA suele otorgar un cupo extra, lo cual le permitiría al “Xeneize” fichar un arquero para el campeonato.