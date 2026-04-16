Gaido se reunió con el CEO de Huawei Argentina y avanzó en acuerdos estratégicos para Neuquén

Representan un paso clave para que Neuquén dé un salto en tecnología, innovación y desarrollo sostenible.

El intendente Mariano Gaido mantuvo un encuentro con el CEO de Huawei para Argentina, Uruguay y Paraguay, Binbing Xiao, con el objetivo de avanzar en los acuerdos alcanzados durante su reciente gira oficial por Asia. La reunión, que se llevó a cabo este jueves por la mañana en la ciudad de Buenos Aires, permitió abordar líneas de trabajo vinculadas al desarrollo tecnológico, la innovación, la energía sustentable y la cooperación educativa.

Semanas atrás, Gaido visitó China, donde recorrió las instalaciones de Huawei, una de las empresas líderes a nivel mundial en tecnología e innovación. En ese contexto, se establecieron vínculos estratégicos para la ciudad.

Durante la reunión, el intendente estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, y destacó la importancia de continuar fortaleciendo estas alianzas. “Estos encuentros son fundamentales para la ciudad. Representan un paso clave para que Neuquén dé un salto en tecnología, innovación y desarrollo sostenible”, afirmó.

Uno de los principales ejes abordados fue el desarrollo del Parque Solar en la capital neuquina. En este sentido, se avanzó en la posibilidad de incorporar tecnología de última generación desarrollada por Huawei, que permitiría optimizar el funcionamiento de la planta.

Mariano Gaido reunido con Huawei Marino Gaido en las instalaciones de Huawei durante su viaje a China.

Según se explicó, esta arquitectura tecnológica posibilita reducir en más del 50% los costos de operación y mantenimiento en comparación con sistemas convencionales. “Queremos energías renovables, ciudades inteligentes y herramientas que acompañen el crecimiento sostenido de la capital neuquina”, expresó el jefe comunal.

Caractiristicas de cómo será el Parque Solar neuquino

El Parque Solar proyectado será el más grande de la Patagonia y contará con una potencia instalada de 50 megavatios (MW), lo que permitirá abastecer aproximadamente el 25% del consumo eléctrico actual de toda la ciudad. La iniciativa se emplazará en tierras del nuevo ejido municipal, en una ubicación estratégica que también acompañará el desarrollo del Parque Industrial y del futuro centro de disposición final de residuos.

“Proyectamos que este parque sea el más grande en términos de tamaño y el más importante en inteligencia, eficiencia y sustentabilidad. Estamos construyendo la ciudad del futuro, y ese futuro se alimenta de energía renovable y con tecnología de vanguardia”, subrayó Gaido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MarianoGaidoOk/status/2038686074415784176&partner=&hide_thread=false Buscamos transformar la gestión de la ciudad con tecnología de punta. Visitamos el polo tecnológico de Longgang, China, para conocer de cerca los sistemas de monitoreo urbano más avanzados del mundo. Innovar es preparar a Neuquén para el futuro. pic.twitter.com/jjNG2MnXJH — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) March 30, 2026

Por otro lado, se analizaron convenios de cooperación con la Universidad Nacional del Comahue y casas de altos estudios privadas, orientados a la formación de profesionales, técnicos y estudiantes en ciencia y tecnología. La propuesta contempla la posibilidad de que puedan capacitarse en las instalaciones de Huawei en China, donde actualmente más de 20.000 personas se forman en ciencia, tecnología e investigación.

"El objetivo es generar oportunidades reales de formación y crecimiento, promoviendo un intercambio que potencie el talento local”, concluyó el intendente.

También, se avanzó en proyectos vinculados a la innovación y tecnología para la capital neuquina.