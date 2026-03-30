Mariano Gaido visitó el campus de Huawei y proyecta aplicar su tecnología en el futuro parque solar de Neuquén

El intendente, Mariano Gaido , visitó esta mañana el campus de Huawei en Shenzhen , uno de los polos de innovación tecnológica más importantes del mundo. Durante el recorrido, el jefe comunal pudo conocer de primera mano el avance de tecnología de vanguardia vinculada a las energías renovables y el impulso de acciones para ciudades sustentables.

Uno de los momentos centrales de la visita fue el recorrido por el Centro de Monitoreo y Optimización de Parques Solares , donde los técnicos de la compañía presentaron la plataforma FusionSolar Smart PV Management System, una solución basada en inteligencia artificial y computación en la nube diseñada para gestionar y maximizar el rendimiento de instalaciones fotovoltaicas de cualquier escala. Es decir, pensada para una casa, un Parque Industrial o una ciudad, por ejemplo.

Gaido compartió una charla con los especialistas y luego recorrió la planta en la que puedo observar cómo funcionaba y sus diversas aplicaciones. Le contaron que el sistema es como el "cerebro" de una planta solar : permite a los operadores tener visibilidad completa de cada panel de manera individual, realizar análisis de datos en tiempo real y anticiparse a fallas antes de que ocurran mediante mantenimiento predictivo. Según los técnicos de Huawei, esta arquitectura permite reducir los costos de operación y mantenimiento en más del 50% respecto a soluciones convencionales.

gaido parque solar

Tras el paso por las instalaciones de Huawei, Gaido planteó lo visto al proyecto que la Municipalidad de Neuquén proyecta ejecutar en el nuevo ejido. "Estas experiencias nos permiten pensar cómo aplicar tecnología en Neuquén. Estamos viendo de cerca herramientas que pueden transformar la forma en que gestionamos la energía, y ya estamos pensando cómo aplicarlas al Parque Solar que vamos a construir y estamos próximos a licitar", afirmó Gaido.

"Queremos energías renovables, ciudades más inteligentes y herramientas que acompañen el crecimiento de nuestra ciudad. Lo que vimos hoy en Huawei es exactamente el tipo de tecnología que necesitamos para dar ese salto”, mencionó Gaido. "Queremos energías renovables, ciudades más inteligentes y herramientas que acompañen el crecimiento de nuestra ciudad. Lo que vimos hoy en Huawei es exactamente el tipo de tecnología que necesitamos para dar ese salto”, mencionó Gaido.

El futuro parque solar de Neuquén

En este marco recordó que el Parque Solar que se piensa para la ciudad se convertirá en el más grande de la Patagonia. El proyecto será emplazado en tierras del nuevo ejido municipal y contempla una potencia instalada final de 50 MW, suficiente para cubrir aproximadamente un cuarto del consumo eléctrico actual de toda la ciudad. Su ubicación será estratégica, ya que acompañará también el nuevo Parque Industrial y el futuro centro de disposición final de los residuos.

GAIDO EN SHENZHEN

“Lo que vimos hoy nos confirma que en estos tiempos que vivimos, la tecnología es una condición para pensar ciudades sustentables. Un Parque Solar con estas herramientas se convertirá en un sistema que trabaja para una ciudad que proyecta un desarrollo sostenido”, dijo y agregó: “Eso es exactamente lo que queremos para Neuquén: que el Parque Solar no sea solo el más grande de la Patagonia en términos de tamaño, sino también sea el más importante en términos de inteligencia y eficiencia. Estamos construyendo la ciudad del futuro, y el futuro se alimenta de energía limpia con tecnología de vanguardia”.