Fundación River y BBVA desembarcan en Neuquén con el programa "Escuela de Formadores": qué es, dónde y cuándo

La fundación del histórico club del fútbol argentino llevará a cabo el programa de capacitación en los próximos días. Todos los detalles de la iniciativa.

River Plate desembarca en la provincia de Neuquén con el programa de capacitación "Escuela de Formadores" , impulsado por la Fundación River Plate en alianza con BBVA y la Secretaría de Deportes de Neuquén, para líderes de organizaciones sociales y deportivas, dirigentes, entrenadores y estudiantes.

Según comunicaron desde la fundación, en la jornada "se abordarán contenidos vinculados a liderazgo, inclusión financiera, psicología deportiva, metodología y planificación". A su vez, detallaron que como parte de la enseñanza "se desarrolla la Metodología Fundación River Plate, que articula fútbol, valores y fortalecimiento social. El equipo de la Fundación será el encargado de compartir esta propuesta con los asistentes, con el propósito de "formar a quienes forman", dentro y fuera de la cancha".

Sobre las actividades del evento, confirmaron que por su parte, el BBVA "brindará la formación en educación financiera donde aportará herramientas de gestión al ecosistema deportivo local".

Escuela de formadores River

"El proyecto tiene como misión colaborar con la formación de quienes día a día trabajan en los clubes de barrio, brindándoles herramientas para la contención en contextos de vulnerabilidad y transformándolos en verdaderos agentes educativos y de contención social. El espíritu de esta propuesta es trascender el ámbito exclusivo del fútbol, entendiendo al deporte como un vehículo educativo esencial y de formación de valores", comunicó la Fundación a la prensa.

Se trata de un programa que hasta la actualidad recorrió 22 provincias y alcanzó a cerca de 5.000 clubes de todo el país, "organizando el proceso de enseñanza y aprendizaje en los entrenamientos".

Felipe Llorente, presidente de Fundación River Plate, dijo sobre el desembarco del proyecto a Neuquén: "Llegar por primera vez a Neuquén con “Escuela de Formadores” es un paso importante para nosotros. Creemos que los clubes de barrio son el corazón del deporte en cada comunidad, y que llevar formación y acompañamiento a quienes los sostienen es el camino".

Sumado a estas palabras, Camila Staffora, Principal Manager de Negocio Responsable de BBVA en Argentina, destacó la importancia del evento: "Llegar con la Escuela de Formadores a Neuquén nos brinda una excelente oportunidad para seguir equipando a los líderes del ámbito social y deportivo con conocimientos vitales de educación financiera. La alianza que mantenemos con Fundación River Plate desde hace más de seis años ratifica nuestro compromiso de fomentar una gestión responsable y de posicionar al deporte como un eje de progreso e integración en cada rincón del país".

“Para nosotros es una decisión política acompañar y fortalecer a los clubes de barrio y a las organizaciones deportivas, porque allí se construyen valores, inclusión y oportunidades. Que Neuquén sea sede de la Escuela de Formadores es el resultado de un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado para seguir generando más herramientas y más futuro para quienes sostienen el deporte en cada localidad”, dijo la secretaria de Deportes de la provincia del Neuquén, María Fernanda Villone.

Escuela de formadores River en Neuquén

Los detalles del evento: dónde y cuándo es

El evento se desarrollará el miércoles 22 y jueves 23 de abril, entre las 9:30 y las 18 horas, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, ubicada en Anaya y Lanín.

Cómo inscribirse

Las personas que quieran participar de las jornadas de capacitación podrán inscribirse enviando un correo electrónico a [email protected] o a través del siguiente enlace: https://surl.li/fpdhab.