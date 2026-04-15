Con un once alternativo, River enfrenta al modesto Carabobo por Sudamericana: formaciones y TV

El Millo, que ganó cinco de seis bajo el mando del Chacho Coudet, se presenta en el Monumental, en la previa del Superclásico del próximo domingo.

River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela , por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana , con el objetivo de levantar el nivel y ganar luego del debut que tuvo la semana pasada. El encuentro se da en los días previos al Superclásico del fútbol argentino, donde recibirá a Boca el próximo domingo por la fecha 15 del Apertura de la Copa de la Liga.

El partido ante Carabobo, que está programado para las 21:30 , se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Luego del cambio de técnico y la salida de Marcelo Gallardo, River viene con cinco victorias consecutivas en el torneo local, pero la semana pasada apenas empató con el Blooming en Bolivia, en lo que fue su debut en el certamen.

Coudet

En lo que respecta al ámbito doméstico, los dirigidos por el Chacho Coudet obtuvieron resultados que le permitieron recuperar el ánimo, ya que ganaron sus últimos cinco partidos para ubicarse segundos en la Zona B con 26 puntos, solo por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza.

De cara a este encuentro, Coudet rotará jugadores ya que el fin de semana será el Superclásico ante Boca. Una de las incógnitas en el 11 inicial pasa por la defensa, debido a que aún no está definido si el acompañante de Lautaro Rivero en la zaga central será Germán Pezzella o Tobías Ramírez.

Además, aún pelean por un lugar el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez y el delantero Ian Subiabre.

Carabobo, por su parte, tuvo un gran debut en esta Copa Sudamericana, donde le ganó 1-0 como local al Bragantino de Brasil. Se trata de un modesto equipo de Venezuela que ha comenzado a participar de competencias internacionales recién en estos últimos años después de la pandemia.

El Millo vuelve a jugar la Sudamericana después de 11 años, ya que en la última década fue un habitual participante de la Copa Libertadores y en ese período la ganó dos veces y perdió una final. Las malas actuaciones y los pésimos resultados obtenidos bajo la conducción del mencionado Gallardo derivaron en esta realidad de jugar el segundo torneo en importancia del continente a nivel clubes.

La previa

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Tortolero; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.