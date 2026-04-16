Coudet habló sobre las dolencias de Quintero y Vera y palpitó la "final" ante Boca: qué dijo tras la victoria

El entrenador de River habló en conferencia de prensa tras la victoria por la mínima ante Carabobo por la copa Sudamericana y contó detalles sobre cómo se prepara para el partido ante Boca.

River consiguió una victoria importante por 1-0 ante Carabobo en el Más Monumental que toma valor por el parejo desarrollo del encuentro donde, a pesar de ser superior en el análisis previo, no se la llevó de arriba. Los ingresos de Sebastián Driussi y Kendry Páez, siendo el conductor del equipo, fueron la clave para poder imponerse y sumar seis de seis en copa Sudamericana.

Chacho Coudet dispuso un equipo alternativo con varias figuras pero con la ausencia de una gran cantidad de titulares que guarda para el Superclásico ante Boca que se jugará el próximo domingo desde las 17 en el mismo estadio. Luego del complicado partido que tuvo el equipo, el entrenador habló en conferencia de prensa y analizó el partido.

"Era un partido que teníamos que ganar, en el cual hemos hecho muchas modificaciones. Es otro partido que viene cruzado en cuanto a las incidencias. Sigo pensando en que actuaron muchos que no venían iniciando y necesitamos que tengan ritmo. Podemos jugar mejor, pero necesitábamos ganar. Cuidamos a los que tenían más desgaste. Hicimos ocho cambios, es un montón. Lo teníamos que sacar. Lo más importante era el resultado, desde el funcionamiento pensaba que iba a ser complicado. El domingo tenemos una final", dijo ante la prensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2044617036047741288&partner=&hide_thread=false "TENEMOS UNA FINAL EL DOMINGO... QUIERAS O NO, ES UNA SEMANA DIFERENTE"



Luego de la victoria ante Carabobo, Eduardo Coudet anticipó lo que será el River vs. Boca.



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A su vez, se refirió a la rotación dispuesta en el plantel: "Siempre digo que es muy importante la competencia interna. Les damos las mismas herramientas a todos. Muchos han tenido la oportunidad, hay que seguir trabajando, seguir mejorando en los planos individuales y desde lo colectivo. Es difícil hacer un análisis con ocho cambios, no hubo tiempo para trabajar una estructura. Recién ayer definí el once. Tenemos que crecer en la competencia interna para mejorar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2044615097650176485&partner=&hide_thread=false "ESTOY ESTUPENDO PARA ENFRENTAR A BOCA"



Coudet habló de lo que se le viene a River con el Superclásico y dejó en claro que será una semana diferente.



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Coudet habló sobre el Superclásico

Consultado por la prensa, el Coudet se refirió a las formas para jugar el partido ante Boca y catalogó el encuentro: "Siempre las formas importan acá, pero era un partido desvirtuado. Va Freitas de centrodelantero, Juanfer de segunda punta... Paramos un equipo desde los que estaban mejor físicamente y sin desgaste, se tenía que dar todo muy derecho para que las formas fuera las que pretendiéramos. Pero nos venimos viendo mejor de lo que nos vimos hoy. El cómo en River es importante, pero tenemos una final el domingo. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente".

Por otra parte, dijo sobre cómo vive la previa del encuentro: "¿Cómo estoy? Estupendo. Es una semana linda. Esto es River, sé y conozco dónde estoy, lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos superclásicos, sé lo que es la semana previa y el partido en sí. Es una semana diferente, pero ahora podemos decir que van a ser los días de acá en adelante, necesitábamos ganar este partido antes. Le damos importancia a la Copa. Ahora vienen los días reales en los que te centrás. Un poquito de ansiedad, de todo".

"Son partidos importantes, que te marcan. Ahora, punto de inflexión... Les doy mérito a los jugadores, ganaron seis de siete, la cosa viene bastante bien. Es un partido especial, sabemos lo que significa para el hincha, vamos a llegar muy bien", soltó y luego agregó: "Es muy difícil imaginar un superclásico desde lo futbolístico. Podés tener la intención y proyectar lo bueno que podés hacer. Viste que cuando se dice que tal partido va a ser un partidazo, no la pegás nunca. Ojalá sea un partidazo. Ojalá podamos hacer un gran partido, un partido completo, y regalarle el triunfo a la gente".

Otras frases del DT

Cómo están Fausto Vera y Juanfer Quintero tras salir del partido por molestia: "Fausto tuvo una pequeña molestia, pero me dijo el doctor que no era nada grave. Y Juanfer avisó en el entretiempo que tenía una molestia, pero podía seguir. Después, cuando probó, a los cinco minutos pidió el cambio".

El gran momento de Santiago Beltrán y la vuelta de Armani: "Sé de la trayectoria de Franco (Armani) y lo que significa, cuando tenga la posibilidad de competir de igual a igual, evaluaré. Pero lleva pocas prácticas, es poco para hablar de un futuro. Santi lo viene haciendo extraordinario, no es algo que esté en mi cabeza. Sé que se habla bastante, es el juego. No hablo ni con mi señora de lo que voy a hacer: el equipo lo definí 20’ antes del entrenamiento de ayer. Hablar a futuro es difícil, en mi cabeza no está ninguna cosa a futuro, es el día a día".

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Chacho Coudet habló de la posibilidad del regreso al arco de Franco Armani y el bueno momento de Beltrán.



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Sobre Giuliano Galoppo: "Va trabajando, está bien desde lo físico, de la lesión".