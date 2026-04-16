Manuel Adorni y Karina Milei ya están en Neuquén: las fotos y el vuelo a Vaca Muerta

Invitados por YPF, recorren el corazón petrolero en medio de cuestionamientos y especulaciones sobre su agenda, alianzas y el trasfondo político de la visita.

Después de varias horas de incertidumbre y versiones cruzadas, finalmente el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia , Karina Milei, arribaron a Neuquén para encabezar una recorrida en Vaca Muerta, uno de los principales activos energéticos del país.

La visita, que se concretará este jueves al mediodía, tiene como eje un acto institucional organizado por YPF. Según pudo confirmar LM Neuquén allí estarán presentes su presidente, Horacio Marín , junto a la vicepresidente primera de la Legislatura de Neuquén, Zulma Reina , y el titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca.

En el acto se pondrá en valor tanto el rol de la petrolera como empresa insignia, la relevancia de Vaca Muerta como activo clave para la Argentina y, especialmente, para la provincia del Neuquén.

Karina Milei y Manuel Adorni en Neuquen Aeropuerto (4) Claudio Espinoza

Se trata de la distinción Marca País Argentina, que se enmarca en una política de Estado orientada a posicionar al país en el ámbito internacional, destacando sus principales atributos diferenciales.

Reconocimiento de YPF a Karina Milei

Entre ellas su identidad, sus tradiciones, su cultura y la calidad de sus productos y servicios, constituyendo una herramienta estratégica para fortalecer la imagen de la Argentina en el mundo y consolidar su proyección global.

La mención reconoce así a aquellas instituciones o iniciativas que representan estos valores. Y en esta oportunidad, según se comunicó, la distinción Marca País Argentina se otorgará a YPF.

El marco normativo de esta política está establecido por el Decreto N.º 460/2021 y su modificatorio N.º 839/2024, que regulan su implementación y alcance.

El acto está previsto para las 12.30 y, según la agenda oficial, incluirá una recorrida por zonas de producción en Vaca Muerta, con cobertura de prensa, difusión de imágenes y un comunicado posterior desde Casa Rosada.

Karina Milei y Manuel Adorni en Neuquen Aeropuerto (12) El helicóptero que lleva a Adorni y Karina Milei a Vaca Muerta. Claudio Espinoza

Pero más allá del carácter institucional, la llegada de Adorni y Karina Milei no ocurre en un vacío político. En los últimos días, ambos quedaron en el centro de la escena por distintas polémicas que atraviesan al oficialismo, lo que le agrega un condimento extra a la visita.

En el caso de Adorni, su figura viene acumulando exposición no solo por su rol como vocero devenido en jefe de Gabinete, sino poe las denuncias de crecimiento partrimonial, una causa judicial y el rol que cumplirá el Congreso de la Nación.

Karina Milei y Manuel Adorni en Neuquen Aeropuerto (6) Manuel Adorni en una abrazo con Horacio Marín CEO de YPF en la pista del aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. Claudio Espinoza

Por su parte, Karina Milei —considerada la principal armadora política del presidente— mantiene un perfil hermético pero decisivo. Su presencia en Neuquén refuerza la idea de que el Gobierno busca consolidar vínculos estratégicos con el sector energético y actores provinciales, en un momento donde Vaca Muerta es el eje central del modelo económico.

La incógnita pasa también por el nivel de recepción institucional que tendrán. Si bien la actividad es impulsada por YPF, en el plano político todavía hay dudas sobre el grado de participación o cercanía del gobierno provincial, especpificamente del gobernador Rolando Figueroa, en la agenda, en un escenario Nación y la provincia de Neuquén es fluida, por distintas líenas, en este caso por el vínculo entre Figueroa y el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo.

Karina Milei y Manuel Adorni en Neuquen Aeropuerto (7) Claudio Espinoza

Entre fotos oficiales, recorridas por los yacimientos y alguns silencios y silencios la visita de Adorni y Karina Milei a Neuquén tiene el objetivo de mostrar gestión y respaldo al sector energético, sin despegarse del ruido político que los rodea.