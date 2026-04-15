Confirman la razón de la presencia de Karina Milei en Neuquén

La hermana del presidente Javier Milei encabezará una actividad en la provincia. ¿Vendrá también Manuel Adorni?

Este jueves, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei , se hará presente en Neuquén para participar de un reconocimiento hacia YPF por su contribución estratégica al desarrollo energético nacional y a su proyección internacional, en el marco del desarrollo de Vaca Muerta .

En el acto se pondrá en valor tanto el rol de la petrolera como empresa insignia, la relevancia de Vaca Muerta como activo clave para la Argentina y, especialmente, para la provincia del Neuquén.

Se trata de la distinción Marca País Argentina , que se enmarca en una política de Estado orientada a posicionar al país en el ámbito internacional, destacando sus principales atributos diferenciales.

Entre ellas su identidad, sus tradiciones, su cultura y la calidad de sus productos y servicios, constituyendo una herramienta estratégica para fortalecer la imagen de la Argentina en el mundo y consolidar su proyección global.

ypf

Reconocimiento

La mención reconoce así a aquellas instituciones o iniciativas que representan estos valores. Y en esta oportunidad, según se comunicó, la distinción Marca País Argentina se otorgará a YPF.

El marco normativo de esta política está establecido por el Decreto N.º 460/2021 y su modificatorio N.º 839/2024, que regulan su implementación y alcance.

En el acto, además de Karina Milei, estarán presentes el presiente y CEO de YPF, Horacio Marín; y Diego Sucalesca, presidente Ejecutivo PromArgentina.

Incógnita por la presencia de Adorni

Si bien se había especulado con el arribo a Neuquén del jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni, esto, al menos desde el punto de vista oficial, no está confirmado.

La información que había surgido dentro de La Libertad Avanza era que el funcionario iba a venir para este evento de YPF, lo que generó sorpresa ya que se encuentra envuelto en una causa judicial por su patrimonio, por lo que viene evitando la exposición pública.

milei adorni

Sin embargo, el martes se indicó que se iba a hacer presente en la provincia para recorrer Vaca Muerta junto a la comitiva que vendrá desde Buenos Aires, algo que ahora fue puesto en duda.

¿Habrá funcionarios provinciales?

La actividad en Neuquén, ahora confirmada, se había mantenido bajo un fuerte hermetismo y las especulaciones siguen en torno a si habrá presencia del gobierno provincial.

Se sabe que, en el caso particular del gobernador Rolando Figueroa, la relación estrecha la mantiene con otros funcionarios del gobierno nacional, como el ministro del Interior Diego Santilli y el de Economía, Luis Caputo. No así con Karina Milei.

Lo que se espera es que la funcionaria sea recibida por los dos principales referentes de la Libertad Avanza a nivel local: la senadora nacional Nadia Márquez y su par de bancada, Pablo Cervi.