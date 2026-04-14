Llegan Manuel Adorni y Karina Milei a Neuquén con un sorpresivo desembarco en Vaca Muerta

Viajan este jueves a Neuquén con agenda reservada en medio de las causas judiciales y dudas sobre quiénes los recibirán y si habrá foto política local.

En pleno avance de la causa judicial por su patrimonio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , prepara un desembarco clave en Vaca Muerta junto a Karina Milei, en lo que será su primera salida política de alto impacto hacia el interior del país desde que estalló el escándalo judicial.

El viaje, previsto para este jueves, según confirmaron, y se da en un contexto de mucha exposición . La investigación judicial sumó nuevas declaraciones de acreedoras que confirmaron una deuda de 70.000 dólares, al tiempo que en el Congreso Nacional crecen los intentos por interpelarlo e incluso avanzar con una moción de censura.

La visita a Neuquén aparece envuelta en un fuerte hermetismo, similar al operativo que ambos protagonizaron en el Instituto Malbrán días atrás. No hay agenda oficial difundida ni confirmaciones sobre recorridas abiertas a la prensa.

Se sabe que recorrerá Vaca Muerta, en una actividad organizada por YPF y en la que serán recibidos por las autoridades y referentes de La Libertad Avanza. En este caso, por los senadores Nadia Márquez y Pablo Cervi.

adorni El diputado de La Libertad Avanza defendió a Adorni frente a las denuncias por malversación de fondos públicos y apuntó contra la oposición.

El objetivo de la visita es mostrar gestión en uno de los pocos motores económicos del país. Vaca Muerta es un símbolo para el Gobierno de Javier Milei, ya que la región explica buena parte del crecimiento del empleo privado formal en el último año.

Quiénes reciben a Manuel Adorni

La gran incógnita gira en torno al armado político y empresarial del viaje. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales del diagrama en sí, pero se sabe que en algún momento de la visita tengan contacto con los referentes de La Libertad Avanza en Neuquén, Cervi y Márquez.

Otro de los puntos abiertos es el rol del gobierno neuquino. No trascendió si habrá una recepción formal por parte de la gestión de Rolando Figueroa o si la visita se limitará a encuentros con empresas del sector hidrocarburífero.

En ese sentido, sí se sabe que hará una reunión con las petroleras y actores de la industria, en línea con la estrategia del Gobierno nacional de fortalecer vínculos con el sector energético.

El viaje forma parte del “operativo blindaje” que impulsa el ala más cercana a Karina Milei, que decidió sostener a Adorni pese al avance de la causa judicial que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.

El oficialismo busca recuperar iniciativa política con gestos de gestión y presencia territorial, mientras crece la presión opositora en el Congreso.

La incógnita ahora es si la visita a Neuquén será una postal más bien austera como en Buenos Aires o si abrirá una escena política más amplia, con actores locales, empresas y, eventualmente, el gobierno provincial en la misma foto.